Кириенко назвал анекдот про детей генерала неактуальным для России - РИА Новости, 10.02.2026
12:06 10.02.2026
Кириенко назвал анекдот про детей генерала неактуальным для России
Кириенко назвал анекдот про детей генерала неактуальным для России
Советский анекдот про "детей генерала" на государственной службе остался для России в прошлом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента... РИА Новости, 10.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
Кириенко назвал анекдот про детей генерала неактуальным для России

Кириенко назвал анекдот про детей генерала на госслужбе неактуальным для РФ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Советский анекдот про "детей генерала" на государственной службе остался для России в прошлом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Когда запускался по поручению президента первый конкурс "Лидеры России" в 2017 году, я помню, что все вспоминали грустный советский анекдот: "Может ли сын полковника стать генералом?" Ответ был: "Нет, не может, потому что у генерала есть свои дети". Это был антипод, если хотите, от которого двигалась вся система", - сказал Кириенко на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" в рамках Международного конгресса государственного управления.
Кириенко подчеркнул, что сегодня в России действует открытая система, при которой любой человек может может подать заявку на конкурсы, пойти учиться в школу губернаторов, школу мэров.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
