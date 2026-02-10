Рейтинг@Mail.ru
В Анапе и Новороссийске зафиксировали девять афтершоков - РИА Новости, 10.02.2026
10:24 10.02.2026
В Анапе и Новороссийске зафиксировали девять афтершоков
В Анапе и Новороссийске зафиксировали девять афтершоков - РИА Новости, 10.02.2026
В Анапе и Новороссийске зафиксировали девять афтершоков
Примерно девять слабых афтершоков зарегистрировано после землетрясения в Анапе и Новороссийске, могут быть еще, но тоже слабые, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 10.02.2026
В Анапе и Новороссийске зафиксировали девять афтершоков

В Анапе и Новороссийске зафиксировали девять слабых афтершоков

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Примерно девять слабых афтершоков зарегистрировано после землетрясения в Анапе и Новороссийске, могут быть еще, но тоже слабые, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
"Афтершоки могут происходить, они ожидаются, но меньшей силы, чем произошедшее землетрясение. На данный момент пока по обработанным данным зафиксировано порядка девяти афтершоков, но они слабые, не ощущались. Поэтому даже если будет какой-то афтершоковый процесс, то он будет слабым. Сейчас у нас специалисты смотрят, обрабатывают данные, но чего-то сильного мы не ожидаем", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что афтершоки происходят в первые часы после самого землетрясения, и чем больше проходит времени, тем больше снижается их вероятность.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров.
Новороссийск
Очевидица рассказала о землетрясении под Новороссийском
Вчера, 09:32
 
АнапаНовороссийскКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)Российская академия наук
 
 
