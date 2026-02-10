Рейтинг@Mail.ru
Российский агропром очень востребован в Китае, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
21:22 10.02.2026
Российский агропром очень востребован в Китае, заявил посол
Российская агропромышленная продукция очень востребована в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
экономика, китай, россия, шанхай, игорь моргулов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Китай, Россия, Шанхай, Игорь Моргулов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Российская агропромышленная продукция очень востребована в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Продукция российского агропрома в целом очень востребована на китайском рынке... (занимает - ред.) порядка 6,5% в отечественном экспорте в КНР", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что в 2025 году прирост наблюдался как в стоимостных, так в количественных показателях за счет увеличения отгрузок мяса, рыбы и морепродуктов, макаронных и молочных изделий, масленичных семян и плодов, гороха и алкогольной продукции.
По словам посла, Российский экспортный центр совместно с Минсельхозом России проводят большую работу по продвижению отечественного продовольствия, создавая в городах Китая национальные павильоны.
"Если ранее такой постоянно действующий павильон был только один - в Шанхае, то в прошлом году за счет развития сети так называемых точек продвижения удалось довести общее количество розничных объектов продаж до 120, часть из них – полноценные магазины, часть – выделенные полки в существующих торговых залах", - добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
ЭкономикаКитайРоссияШанхайИгорь МоргуловМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
