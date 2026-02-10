Российский агропром очень востребован в Китае, заявил посол

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Российская агропромышленная продукция очень востребована в Китае, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

"Продукция российского агропрома в целом очень востребована на китайском рынке... (занимает - ред.) порядка 6,5% в отечественном экспорте в КНР", - сказал дипломат.