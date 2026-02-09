Рейтинг@Mail.ru
Минцифры доработает меру по самозапрету международных звонков - РИА Новости, 09.02.2026
15:36 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/zvonok-2073224924.html
Минцифры доработает меру по самозапрету международных звонков
Минцифры доработает меру по самозапрету международных звонков - РИА Новости, 09.02.2026
Минцифры доработает меру по самозапрету международных звонков
Минцифры России будет дорабатывать меру по запрету международных звонков без согласия абонента и не исключает возможности введения самозапрета на них, заявил... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:36:00+03:00
2026-02-09T15:36:00+03:00
в мире
россия
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
в мире, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
В мире, Россия, Госдума РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры доработает меру по самозапрету международных звонков

Минцифры планирует разрешить самозапрет международных звонков

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минцифры России будет дорабатывать меру по запрету международных звонков без согласия абонента и не исключает возможности введения самозапрета на них, заявил статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике.
"Соответственно, встает вопрос очень справедливый - что сделать гражданам, которые по честному, в режиме своей работы, каждодневного общения, общения с родственниками, друзьями, пользуются международными звонками. И, может быть, действительно, пойти по пути самозапрета, как это было сделано с кредитами - очевидно, что мера рабочая. ... Поэтому по международным звонкам, как и договаривались, ... мы пообсуждаем, точно ко второму чтению будут донастройки", - сказал Лебедев.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Аферисты стали обманывать самозанятых под предлогом созвонов
30 января, 05:26
Он отметил, что объем донастроек по этой мере пока неясен: "Обсуждается и режим самозапрета, и возможность направления смс гражданину, что есть в его адрес такой звонок и так далее".
В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Кроме того, планируются ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Комитет Госдумы одобрил второй пакет мер против мошенников
Вчера, 13:19
 
В миреРоссияГосдума РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
