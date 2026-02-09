Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром

СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Ушедшие из России южнокорейские автопроизводители занимали почти 24% рынка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.

Он добавил, что в настоящее время присутствие южнокорейских автопроизводителей в России является "символическим", по данным российских отраслевых источников, в 2025 году их удельный вес составил лишь 0,6%.