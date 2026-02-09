https://ria.ru/20260209/zinovev-2073209481.html
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром
Ушедшие из России южнокорейские автопроизводители занимали почти 24% рынка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. РИА Новости, 09.02.2026
экономика
россия
калининградская область
санкт-петербург
георгий зиновьев
автотор
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром
Зиновьев: ушедший из России корейский автопром занимал почти 24% рынка