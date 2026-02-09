Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром - РИА Новости, 09.02.2026
14:37 09.02.2026 (обновлено: 14:40 09.02.2026)
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром - РИА Новости, 09.02.2026
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром
Ушедшие из России южнокорейские автопроизводители занимали почти 24% рынка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:37:00+03:00
2026-02-09T14:40:00+03:00
экономика
россия
калининградская область
санкт-петербург
георгий зиновьев
автотор
россия
калининградская область
санкт-петербург
экономика, россия, калининградская область, санкт-петербург, георгий зиновьев, автотор
Экономика, Россия, Калининградская область, Санкт-Петербург, Георгий Зиновьев, Автотор
Российский посол назвал долю рынка, которую занимал корейский автопром

Зиновьев: ушедший из России корейский автопром занимал почти 24% рынка

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПодержанные автомобили из Южной Кореи в порту Владивостока
Подержанные автомобили из Южной Кореи в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Подержанные автомобили из Южной Кореи в порту Владивостока. Архивное фото
СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Ушедшие из России южнокорейские автопроизводители занимали почти 24% рынка, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Как напомнил посол, свои поставки в РФ в 2022 году приостановили автопроизводители Hyundai и KIA, последний также прекратил контрактную сборку транспортных средств на мощностях ООО "Автотор" в Калининградской области. В 2024 году автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге был продан за символическую сумму с правом обратного выкупа, срок которого уже прошел. Компания ранее сообщила РИА Новости, что не воспользовалась возможностью выкупа.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский посол прокомментировал использование Южной Кореей Севморпути
8 февраля, 15:57
"Таким образом, указанные корпорации покинули российский рынок, на котором их совокупная доля достигала почти 24%", - пояснил Зиновьев.
Он добавил, что в настоящее время присутствие южнокорейских автопроизводителей в России является "символическим", по данным российских отраслевых источников, в 2025 году их удельный вес составил лишь 0,6%.
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле
8 февраля, 14:52
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле
8 февраля, 14:52
 
ЭкономикаРоссияКалининградская областьСанкт-ПетербургГеоргий ЗиновьевАвтотор
 
 
