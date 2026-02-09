В Казахстане женщина выбросила собственных детей с пятого этажа

АЛМА-АТА, 9 фев - РИА Новости. Женщина выбросила собственных малолетних детей из окна пятого этажа на юге Казахстана, ранее у нее была диагностирована тяжелая депрессия, дети находятся в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Динара Закиева.

По словам детского омбудсмена, серьезным препятствием для профилактики и защиты прав детей остается медицинская тайна. В частности, из-за требований о неразглашении органы здравоохранения не передают сведения органам опеки о семьях, в которых несовершеннолетние проживают с родителями, имеющими тяжелые депрессии или психические расстройства.