В Казахстане женщина выбросила собственных детей с пятого этажа
14:30 09.02.2026
В Казахстане женщина выбросила собственных детей с пятого этажа
В Казахстане женщина выбросила собственных детей с пятого этажа
Женщина выбросила собственных малолетних детей из окна пятого этажа на юге Казахстана, ранее у нее была диагностирована тяжелая депрессия, дети находятся в... РИА Новости, 09.02.2026
Закиева: женщина выбросила собственных детей с пятого этажа на юге Казахстана

Закиева: женщина выбросила собственных детей с пятого этажа на юге Казахстана

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 фев - РИА Новости. Женщина выбросила собственных малолетних детей из окна пятого этажа на юге Казахстана, ранее у нее была диагностирована тяжелая депрессия, дети находятся в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Динара Закиева.
"По факту произошедшего в городе Тараз, где мать выбросила своих малолетних детей из окна пятого этажа, начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана (убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии… - ред.). Дети доставлены в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу. Региональный уполномоченный посетил детей, состояние мальчика удовлетворительное, у девочки состояние более тяжелое, переломы. У мамы ранее было выявлено тяжелое депрессивное состояние, но лечение до конца пройдено не было", - написала Закиева на странице в своей соцсети.
По словам детского омбудсмена, серьезным препятствием для профилактики и защиты прав детей остается медицинская тайна. В частности, из-за требований о неразглашении органы здравоохранения не передают сведения органам опеки о семьях, в которых несовершеннолетние проживают с родителями, имеющими тяжелые депрессии или психические расстройства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Екатеринбурге возбудили дело после гибели девятиклассника на перемене
© 2026 МИА «Россия сегодня»
