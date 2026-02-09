https://ria.ru/20260209/zhenschina-2073206989.html
В Казахстане женщина выбросила собственных детей с пятого этажа
В Казахстане женщина выбросила собственных детей с пятого этажа
АЛМА-АТА, 9 фев - РИА Новости. Женщина выбросила собственных малолетних детей из окна пятого этажа на юге Казахстана, ранее у нее была диагностирована тяжелая депрессия, дети находятся в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Динара Закиева.
"По факту произошедшего в городе Тараз
, где мать выбросила своих малолетних детей из окна пятого этажа, начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана
(убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии… - ред.). Дети доставлены в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу. Региональный уполномоченный посетил детей, состояние мальчика удовлетворительное, у девочки состояние более тяжелое, переломы. У мамы ранее было выявлено тяжелое депрессивное состояние, но лечение до конца пройдено не было", - написала Закиева на странице в своей соцсети
.
По словам детского омбудсмена, серьезным препятствием для профилактики и защиты прав детей остается медицинская тайна. В частности, из-за требований о неразглашении органы здравоохранения не передают сведения органам опеки о семьях, в которых несовершеннолетние проживают с родителями, имеющими тяжелые депрессии или психические расстройства.