Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога
Посещать стоматолога необходимо два раза в год, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T04:28:00+03:00
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посещать стоматолога необходимо два раза в год, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.
"Мы рекомендуем, как специалисты, посещать стоматолога два раза в год. Это связано с тем, что это обычный период возникновения новых поражений кариеса, а также воспаления в пародонте", - рассказал Янушевич
Он добавил, что в рамках диспансерного наблюдения стоматолог стоит один раз в год, этого бывает достаточно для того, чтобы контролировать состояние здоровья зубов и не допускать возникновения заболеваний.
"Но если у вас есть уже большое количество кариеса, пломб, имплантов, вы находитесь на диспансерном наблюдении у врача пародонтолога, тогда, конечно, два раза в год – это оптимально", - заключил врач.