Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посещать стоматолога необходимо два раза в год, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

"Мы рекомендуем, как специалисты, посещать стоматолога два раза в год. Это связано с тем, что это обычный период возникновения новых поражений кариеса, а также воспаления в пародонте", - рассказал Янушевич

Он добавил, что в рамках диспансерного наблюдения стоматолог стоит один раз в год, этого бывает достаточно для того, чтобы контролировать состояние здоровья зубов и не допускать возникновения заболеваний.