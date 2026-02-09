Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога

Рейтинг@Mail.ru
04:28 09.02.2026 (обновлено: 08:57 09.02.2026)
Врач-стоматолог во время приема пациента. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посещать стоматолога необходимо два раза в год, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.
"Мы рекомендуем, как специалисты, посещать стоматолога два раза в год. Это связано с тем, что это обычный период возникновения новых поражений кариеса, а также воспаления в пародонте", - рассказал Янушевич.
Девушка чистит зубы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы
6 февраля, 04:26
Он добавил, что в рамках диспансерного наблюдения стоматолог стоит один раз в год, этого бывает достаточно для того, чтобы контролировать состояние здоровья зубов и не допускать возникновения заболеваний.
"Но если у вас есть уже большое количество кариеса, пломб, имплантов, вы находитесь на диспансерном наблюдении у врача пародонтолога, тогда, конечно, два раза в год – это оптимально", - заключил врач.
Девушка на приеме у зубного врача - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости
11 сентября 2024, 03:26
 
