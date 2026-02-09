Рейтинг@Mail.ru
Сенатор считает, что Россия может отказаться от признания Украины
21:18 09.02.2026
Сенатор считает, что Россия может отказаться от признания Украины
россия, украина, республика крым, владимир путин, владимир джабаров, совет федерации рф, снг, политика
Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, СНГ, Политика
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия может отказаться от признания Украины, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ не имели конституционных оснований, а ждать признания воссоединенных с РФ регионов стоит уже от новых украинских властей, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации Владимир Джабаров.
"Говоря о непризнании Крыма и наших исторических регионов российскими, глава МИД Украины (Андрей) Сибига не подозревает, что расшатывает ситуацию, ведь Россия вовсе может отказаться от признания Украины как таковой, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года не имели под собой никаких конституционных оснований", - написал политик в своем Telegram-канале.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Дерзкий выпад главы МИД Украины в адрес России вызвал переполох на Западе
Вчера, 18:40
По мнению Джабарова, ждать признания регионов российскими стоит уже от новых властей Украины.
"А киевский режим, который принес огромное горе украинскому народу, должен уйти в прошлое", - заключил законодатель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"За одну ночь": на Западе началась паника после удара России по Украине
Вчера, 01:03
 
РоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ПутинВладимир ДжабаровСовет Федерации РФСНГПолитика
 
 
