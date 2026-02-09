Сенатор считает, что Россия может отказаться от признания Украины

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия может отказаться от признания Украины, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ не имели конституционных оснований, а ждать признания воссоединенных с РФ регионов стоит уже от новых украинских властей, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации Владимир Джабаров.
"Говоря о непризнании Крыма и наших исторических регионов российскими, глава МИД Украины (Андрей) Сибига не подозревает, что расшатывает ситуацию, ведь Россия вовсе может отказаться от признания Украины как таковой, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года не имели под собой никаких конституционных оснований", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Джабарова, ждать признания регионов российскими стоит уже от новых властей Украины.
"А киевский режим, который принес огромное горе украинскому народу, должен уйти в прошлое", - заключил законодатель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.