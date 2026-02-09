Сенатор считает, что Россия может отказаться от признания Украины

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия может отказаться от признания Украины, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ не имели конституционных оснований, а ждать признания воссоединенных с РФ регионов стоит уже от новых украинских властей, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации Владимир Джабаров.