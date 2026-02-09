Рейтинг@Mail.ru
16:24 09.02.2026
Трутнев рассказал о росте турпотока на Курилы в 2025 году
Трутнев рассказал о росте турпотока на Курилы в 2025 году
Трутнев рассказал о росте турпотока на Курилы в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на пляже на острове Итуруп в Сахалинской области
Люди фотографируются на пляже на острове Итуруп в Сахалинской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пятьдесят восемь тысяч туристов посетили Курилы в 2025 году, что почти в два раза больше, чем год назад, сообщил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"В 2025 году Курилы посетили 58 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем год назад", - сказал Трутнев в ходе совещания у премьера РФ Михаила Мишустина.
По словам заместителя председателя кабмина, новые гостиницы, туроператоры и круизные перевозки способствовали росту туристического потока.
Вице-премьер Юрий Трутнев во время интервью в Доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трутнев рассказал о позиции президента по льготной ипотеке для ДФО
26 января, 14:20
 
РоссияЮрий ТрутневМихаил МишустинТуризм
 
 
