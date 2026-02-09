Трутнев рассказал о росте турпотока на Курилы в 2025 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пятьдесят восемь тысяч туристов посетили Курилы в 2025 году, что почти в два раза больше, чем год назад, сообщил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.