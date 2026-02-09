https://ria.ru/20260209/tsentr-2073175708.html
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 240 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины,... РИА Новости, 09.02.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра"
