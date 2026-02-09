Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 09.02.2026 (обновлено: 13:02 09.02.2026)
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 240 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины,... РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 240 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Марьевка, Гришино, Новофедоровка, Торецкое, Новый Донбасс, Шевченко, Красноярское, Белицкое, Доброполье, Светлое Донецкой народной республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Организация признана террористической и запрещена в России
