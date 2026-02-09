https://ria.ru/20260209/sud-2073144021.html
Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*
Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron* - РИА Новости, 09.02.2026
Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*
Суд в Петербурге заочно отправил под стражу рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*, признан иноагентом) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:10:00+03:00
2026-02-09T11:10:00+03:00
2026-02-09T11:10:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909319_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cdca7b05b8b5640a160d6899a4875f5f.jpg
https://ria.ru/20260204/lazareva-2072098449.html
https://ria.ru/20250307/reshenie-2003578888.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909319_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_bfee0d58fe6af0a47be1543dc758833e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*
Суд арестовал рэпера Oxxxymiron* из-за нарушения порядка деятельности иноагента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге заочно отправил под стражу рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*, признан иноагентом) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Мирона Федорова* обвиняют по части 2 статье 330.1 УК РФ
(нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ). Срок меры Федорову* - два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - написала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева в своем Telegram-канале
.
Она добавила, что уголовное дело возбуждено 26 февраля 2024 года, в апреле того же года в отношении Федорова* было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего он был объявлен в розыск. В мае 2024 года - в федеральный розыск, который также является межгосударственным.
"До настоящего времени местонахождение Федорова* не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия", - отметила Лебедева.
Она указала, что сторона защиты просила в удовлетворении заявленного ходатайства отказать, мотивировав свою позицию тем, что Федоров* не присутствует на судебном заседании, возможно, ему вообще неизвестно о факте возбуждения в отношении него уголовного дела.
* Признан иностранным агентом в России