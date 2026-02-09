Рейтинг@Mail.ru
11:10 09.02.2026
Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*
Суд в Петербурге заочно отправил под стражу рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*, признан иноагентом) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*

© АГН "Москва"Рэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron*. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге заочно отправил под стражу рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*, признан иноагентом) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Мирона Федорова* обвиняют по части 2 статье 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ). Срок меры Федорову* - два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - написала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Ведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
4 февраля, 09:28
Она добавила, что уголовное дело возбуждено 26 февраля 2024 года, в апреле того же года в отношении Федорова* было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего он был объявлен в розыск. В мае 2024 года - в федеральный розыск, который также является межгосударственным.
"До настоящего времени местонахождение Федорова* не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия", - отметила Лебедева.
Она указала, что сторона защиты просила в удовлетворении заявленного ходатайства отказать, мотивировав свою позицию тем, что Федоров* не присутствует на судебном заседании, возможно, ему вообще неизвестно о факте возбуждения в отношении него уголовного дела.
* Признан иностранным агентом в России
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*
7 марта 2025, 11:23
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
