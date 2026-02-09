Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС
01:14 09.02.2026 (обновлено: 01:15 09.02.2026)
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС - РИА Новости, 09.02.2026
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запретить использование нейросетей для оценки добросовестности подрядчиков в индивидуальном... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T01:14:00+03:00
2026-02-09T01:15:00+03:00
жилье
россия
республика карелия
сергей миронов
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
справедливая россия
строительство
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
жилье, россия, республика карелия, сергей миронов, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), справедливая россия, строительство, экономика
Жилье, Россия, Республика Карелия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Справедливая Россия, Строительство, Экономика
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС

РИА Новости: Миронов предложил запретить ИИ для оценки подрядчиков в ИЖС

© РИА Новости / Григорий СысоевСтроительство дома в деревне
Строительство дома в деревне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Строительство дома в деревне. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запретить использование нейросетей для оценки добросовестности подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).
Обращения с таким предложением в адрес главы ФАС Максима Шаскольского и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС
16 октября 2025, 00:19
"Прошу вас… проработать и установить регуляторный запрет на применение решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта, в качестве самостоятельного основания для аккредитации подрядчиков ИЖС", - сказано в одном из писем.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в адрес депутатов Госдумы поступают письма граждан, пострадавших при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства.
"Исполнив обязательства по договору долевого участия строительства в ИЖС, тысячи граждан остались без жилья. При этом они продолжают платить ипотечные кредиты и несут дополнительные расходы. После окончания льготного периода банки отменили льготные ставки и перевели ипотеку на рыночный процент",– рассказал он.
Лидер партии отметил, что решения по выбору застройщиков банки нередко принимали при помощи искусственного интеллекта.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В ГД настаивают на кредитных каникулах для пострадавших заемщиков ИЖС
4 июля 2025, 04:20
"Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтверждённого опыта выполнения работ", – считает Миронов.
И эта информация, по словам политика, подтвердилась на встрече представителей инициативных групп пострадавших граждан в сфере ИЖС из Карелии с депутатом Госдумы Александром Аксененко.
"Предлагаю ФАС России дать правовую оценку практике "банковской аккредитации" подрядчиков ИЖС. В компетенцию ведомства входит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе, а значит ФАС России может дополнительно оценить достоверность рекламы аккредитованных подрядчиков на рынке индивидуального жилищного строительства", – указал парламентарий.
Миронов также подчеркнул, что "Справедливая Россия" призывает Банк России провести надзорную оценку деятельности по аккредитации подрядчиков в ИЖС, включая случаи применения технологий искусственного интеллекта при согласовании выдачи ипотечных кредитов коммерческими банками.
"Необходимо оценить их соответствие требованиям законодательства, нормативных актов Банка России и стандартов управления рисками. Призываем запретить использование технологий искусственного интеллекта для аккредитации подрядчиков ИЖС и ввести обязательную очную персональную проверку строительных компаний сотрудниками коммерческих банков", – подытожил он.
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Файзуллин рассказал о мерах поддержки ИЖС
20 января, 12:37
 
ЖильеРоссияРеспублика КарелияСергей МироновГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Справедливая РоссияСтроительствоЭкономика
 
 
