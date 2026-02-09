В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запретить использование нейросетей для оценки добросовестности подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).

Обращения с таким предложением в адрес главы ФАС Максима Шаскольского и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

"Прошу вас… проработать и установить регуляторный запрет на применение решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта, в качестве самостоятельного основания для аккредитации подрядчиков ИЖС", - сказано в одном из писем.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в адрес депутатов Госдумы поступают письма граждан, пострадавших при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства.

"Исполнив обязательства по договору долевого участия строительства в ИЖС, тысячи граждан остались без жилья. При этом они продолжают платить ипотечные кредиты и несут дополнительные расходы. После окончания льготного периода банки отменили льготные ставки и перевели ипотеку на рыночный процент",– рассказал он.

Лидер партии отметил, что решения по выбору застройщиков банки нередко принимали при помощи искусственного интеллекта.

"Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтверждённого опыта выполнения работ", – считает Миронов.

И эта информация, по словам политика, подтвердилась на встрече представителей инициативных групп пострадавших граждан в сфере ИЖС из Карелии с депутатом Госдумы Александром Аксененко.

"Предлагаю ФАС России дать правовую оценку практике "банковской аккредитации" подрядчиков ИЖС. В компетенцию ведомства входит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе, а значит ФАС России может дополнительно оценить достоверность рекламы аккредитованных подрядчиков на рынке индивидуального жилищного строительства", – указал парламентарий.

Миронов также подчеркнул, что " Справедливая Россия " призывает Банк России провести надзорную оценку деятельности по аккредитации подрядчиков в ИЖС, включая случаи применения технологий искусственного интеллекта при согласовании выдачи ипотечных кредитов коммерческими банками.