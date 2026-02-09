Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста

По итогам исследования, 63% британцев считают, что сохранение Стармером поста премьера до конца года либо "достаточно маловероятно", либо "очень маловероятно". Противоположного мнения придерживаются только 22% респондентов, следует из результатов исследования.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник передало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке.