Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Более 60% британцев считают, что глава правительства страны Кир Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании YouGov.
Лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар в понедельник призвал к смене руководства на Даунинг-стрит на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Тем не менее в канцелярии главы правительства исключили его уход в отставку на фоне скандала.
По итогам исследования, 63% британцев считают, что сохранение Стармером поста премьера до конца года либо "достаточно маловероятно", либо "очень маловероятно". Противоположного мнения придерживаются только 22% респондентов, следует из результатов исследования.
Исследование проводилось в понедельник среди 7 019 совершеннолетних британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций премьера Тим Аллан.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник передало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке.