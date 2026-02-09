Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/starmer-2073321740.html
Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста
Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста - РИА Новости, 09.02.2026
Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста
Более 60% британцев считают, что глава правительства страны Кир Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:51:00+03:00
2026-02-09T21:51:00+03:00
в мире
сша
шотландия
великобритания
джеффри эпштейн
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0f23992b9a0619ec3f6c6811deecc05a.jpg
https://ria.ru/20260209/starmer-2073317378.html
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2073285084.html
сша
шотландия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7b65f288b0ce46a3149d57eb77d7b6be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, шотландия, великобритания, джеффри эпштейн, кир стармер
В мире, США, Шотландия, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер
Исследование показало, сколько британцев считают, что Стармер уйдет с поста

YouGov: более 60% британцев считают, что Стармер не сохранит свой пост

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Более 60% британцев считают, что глава правительства страны Кир Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании YouGov.
Лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар в понедельник призвал к смене руководства на Даунинг-стрит на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Тем не менее в канцелярии главы правительства исключили его уход в отставку на фоне скандала.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Британские министры поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке
Вчера, 21:05
По итогам исследования, 63% британцев считают, что сохранение Стармером поста премьера до конца года либо "достаточно маловероятно", либо "очень маловероятно". Противоположного мнения придерживаются только 22% респондентов, следует из результатов исследования.
Исследование проводилось в понедельник среди 7 019 совершеннолетних британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций премьера Тим Аллан.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник передало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке.
Пара шотландских флагов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Шотландии призвали к отставке Стармера из-за скандала с делом Эпштейна
Вчера, 19:13
 
В миреСШАШотландияВеликобританияДжеффри ЭпштейнКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала