СМИ пишут о появившемся сайте в поддержку конкурента Стармера у лейбористов

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британская газета Британская газета Guardian пишет о появившемся сайте в поддержку лидерства Анджелы Рэйнер в партии лейбористов, сама Рэйнер причастность к сайту опровергла и назвала его фейком.

В ноябре британские СМИ сообщили, что бывший заместитель премьер-министра и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Анджела Рэйнер готовит почву, чтобы потеснить Кира Стармера с поста премьера и лидера лейбористов.

"В январе временно появился недостроенный веб-сайт, на котором утверждалось, что Анджела Рэйнер проводит кампанию за лидерство в лейбористской партии, что вызвало новые предположения о том, что бывший заместитель премьер-министра, возможно, готовится сместить Кира Стармера", - пишет газета.

На сайте были размещены фотографии Рэйнер, а также заявление о том, что она будет баллотироваться "на пост лидера в борьбе за рабочий класс Британии", и бланк для членов партии, желающих ее поддержать.

Сама Рэйнер отвергла свою причастность к сайту и назвала его фейком. Один из ее соратников назвал появление сайта намеренной провокацией соперников.

По данным источников издания, Рэйнер уже в течение нескольких месяцев планирует потенциальную кампанию по взятию партии лейбористов под свой контроль.