СМИ пишут о появившемся сайте в поддержку конкурента Стармера у лейбористов
СМИ пишут о появившемся сайте в поддержку конкурента Стармера у лейбористов - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ пишут о появившемся сайте в поддержку конкурента Стармера у лейбористов
Британская газета Guardian пишет о появившемся сайте в поддержку лидерства Анджелы Рэйнер в партии лейбористов, сама Рэйнер причастность к сайту опровергла и... РИА Новости, 09.02.2026
великобритания
сша
СМИ пишут о появившемся сайте в поддержку конкурента Стармера у лейбористов
Guardian: появился сайт в поддержку конкурента Стармера в партии лейбористов
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости.
Британская газета Guardian
пишет о появившемся сайте в поддержку лидерства Анджелы Рэйнер в партии лейбористов, сама Рэйнер причастность к сайту опровергла и назвала его фейком.
В ноябре британские СМИ сообщили, что бывший заместитель премьер-министра и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании
Анджела Рэйнер готовит почву, чтобы потеснить Кира Стармера
с поста премьера и лидера лейбористов.
"В январе временно появился недостроенный веб-сайт, на котором утверждалось, что Анджела Рэйнер проводит кампанию за лидерство в лейбористской партии, что вызвало новые предположения о том, что бывший заместитель премьер-министра, возможно, готовится сместить Кира Стармера", - пишет газета.
На сайте были размещены фотографии Рэйнер, а также заявление о том, что она будет баллотироваться "на пост лидера в борьбе за рабочий класс Британии", и бланк для членов партии, желающих ее поддержать.
Сама Рэйнер отвергла свою причастность к сайту и назвала его фейком. Один из ее соратников назвал появление сайта намеренной провокацией соперников.
По данным источников издания, Рэйнер уже в течение нескольких месяцев планирует потенциальную кампанию по взятию партии лейбористов под свой контроль.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего британского посла в США
Питера Мандельсона и Джеффри Эпштейна
. До этого некоторые депутаты-лейбористы призвали к его отставке. В канцелярии британского премьера Кира Стармера исключили его уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона.