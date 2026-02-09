https://ria.ru/20260209/starmer-2073317378.html
Британские министры поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке
Британские министры поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке
Ключевые министры британского правительства выступили в поддержку премьера Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне призывов к его отставке из-за скандала
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Ключевые министры британского правительства выступили в поддержку премьера Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне призывов к его отставке из-за скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Лидер лейбористов в Шотландии
Анас Сарвар в понедельник призвал к смене руководства на Даунинг-стрит на фоне скандала вокруг Мандельсона. Тем не менее в канцелярии Стармера
исключили его уход в отставку на фоне скандала.
"Мы не должны позволять ничему отвлекать нас от нашей миссии по изменению Британии, и мы поддерживаем премьера в этом", - написал в соцсети X вице-премьер Дэвид Лэмми
.
Министр финансов Рэйчел Ривз в соцсети X заявила, что правительство во главе со Стармером "меняет страну к лучшему", и что "восстановление Британии требует времени".
"Позже на этой неделе Кир Стармер возглавит нашу делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности. В это критическое для мира время мы нуждаемся в его руководстве не только дома, но и на мировой арене, и нам нужно сосредоточиться на том, что важно: на обеспечении безопасности нашей страны", - заявила глава МИД Иветт Купер.
Министр обороны Джон Хили
заявил, что избиратели предоставили Стармеру "мощный мандат" на выборах 2024 года, и что он "полностью поддерживает" премьера. Министр жилищного строительства Стив Рид, в свою очередь, призвал всех "держаться избранного курса".
После публикации последней партии файлов Эпштейна
минюстом США
британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании
Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций премьера Тим Аллан.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник передало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке.