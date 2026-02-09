Рейтинг@Mail.ru
На Даунинг-стрит исключили отставку Стармера на фоне скандала с Эпштейном
17:00 09.02.2026
На Даунинг-стрит исключили отставку Стармера на фоне скандала с Эпштейном
в мире
сша
великобритания
кир стармер
джеффри эпштейн
гордон браун
в мире, сша, великобритания, кир стармер, джеффри эпштейн, гордон браун
В мире, США, Великобритания, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьера Кира Стармера в понедельник исключили его уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.
Британские СМИ задали вопрос, намерен ли Стармер уйти в отставку. "Нет", - заявил в ответ представитель Даунинг-стрит, его слова приводит телеканал Sky News.
Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки
Вчера, 15:57
В канцелярии также заявили, что премьер настроен "оптимистично и уверенно в себе" и "по-прежнему полон решимости справиться с возложенной на него работой".
На вопрос, уверен ли Стармер в том, что он пользуется единодушной поддержкой кабинета министров, в канцелярии ответили положительно и отвергли сообщения о том, что в аппарате Стармера "царит хаос" на фоне ухода ряда сотрудников.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций Стармера Тим Аллан.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном
Вчера, 14:24
 
