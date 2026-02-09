На Даунинг-стрит исключили отставку Стармера на фоне скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьера Кира Стармера в понедельник исключили его уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.

Британские СМИ задали вопрос, намерен ли Стармер уйти в отставку. "Нет", - заявил в ответ представитель Даунинг-стрит, его слова приводит телеканал Sky News

В канцелярии также заявили, что премьер настроен "оптимистично и уверенно в себе" и "по-прежнему полон решимости справиться с возложенной на него работой".

На вопрос, уверен ли Стармер в том, что он пользуется единодушной поддержкой кабинета министров, в канцелярии ответили положительно и отвергли сообщения о том, что в аппарате Стармера "царит хаос" на фоне ухода ряда сотрудников.

В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций Стармера Тим Аллан.