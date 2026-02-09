Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления перед членами аппарата на Даунинг-стрит описал планы правительства на будущее и не упомянул возможность своей отставки на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Восьмого февраля Максуини ушел в отставку, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.