Рейтинг@Mail.ru
Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 09.02.2026 (обновлено: 22:31 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/starmer-2073231447.html
Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки
Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки - РИА Новости, 09.02.2026
Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления перед членами аппарата на Даунинг-стрит описал планы правительства на будущее и не упомянул... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:57:00+03:00
2026-02-09T22:31:00+03:00
в мире
сша
великобритания
кир стармер
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
https://ria.ru/20260209/dmitriev-2073217025.html
https://ria.ru/20260209/starmer-2073206141.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, кир стармер, джеффри эпштейн
В мире, США, Великобритания, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн
Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки

Стармер в речи о планах не упомянул об отставке из-за скандала с Мандельсоном

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления перед членами аппарата на Даунинг-стрит описал планы правительства на будущее и не упомянул возможность своей отставки на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна. До этого некоторые депутаты-лейбористы призвали к его отставке.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Дмитриев вновь призвал премьера Британии уйти в отставку
Вчера, 15:08
"Всего через несколько месяцев мы начнем работу по избавлению полумиллиона детей от нищеты. Это масштабное мероприятие… Мы должны доказать, что политика может быть движущей силой добра. Я верю, что может. Я верю, что это так. С этого момента мы идем вперед", - сказал Стармер, слова которого приводит Sky News.
Также он вновь заявил, что сожалеет о решении назначить Мандельсона послом в США. Комментируя уход главы своего аппарата Моргана Максуини на фоне скандала, Стармер только поблагодарил его за работу и подчеркнул его высокие профессиональные способности.
Восьмого февраля Максуини ушел в отставку, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном
Вчера, 14:24
 
В миреСШАВеликобританияКир СтармерДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала