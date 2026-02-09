Стармер в речи о планах правительства не упомянул возможность отставки

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления перед членами аппарата на Даунинг-стрит описал планы правительства на будущее и не упомянул возможность своей отставки на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
"Всего через несколько месяцев мы начнем работу по избавлению полумиллиона детей от нищеты. Это масштабное мероприятие… Мы должны доказать, что политика может быть движущей силой добра. Я верю, что может. Я верю, что это так. С этого момента мы идем вперед", - сказал Стармер, слова которого приводит Sky News.
Также он вновь заявил, что сожалеет о решении назначить Мандельсона послом в США. Комментируя уход главы своего аппарата Моргана Максуини на фоне скандала, Стармер только поблагодарил его за работу и подчеркнул его высокие профессиональные способности.
Восьмого февраля Максуини ушел в отставку, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.