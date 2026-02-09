Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Глава коммуникаций аппарата британского премьер-министра Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.

"Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Я желаю премьер-министру и его команде всяческих успехов", - говорится в заявлении Аллана, которое приводит Sky News.