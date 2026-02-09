Рейтинг@Mail.ru
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/starmer-2073206141.html
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном - РИА Новости, 09.02.2026
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном
Глава коммуникаций аппарата британского премьер-министра Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:24:00+03:00
2026-02-09T14:24:00+03:00
в мире
сша
великобритания
джеффри эпштейн
тони блэр
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260209/starmer-2073204863.html
https://ria.ru/20260209/starmer-2073095033.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, джеффри эпштейн, тони блэр, гордон браун
В мире, США, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Тони Блэр, Гордон Браун
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном

Тим Аллан ушел в отставку из-за связей экс-посла в США с Эпштейном

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Глава коммуникаций аппарата британского премьер-министра Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.
"Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Я желаю премьер-министру и его команде всяческих успехов", - говорится в заявлении Аллана, которое приводит Sky News.
Аллан занял пост главы коммуникаций Даунинг-стрит в сентябре, став четвертым по счету руководителем пресс-службы Стармера. С 1992 по 1998 год он работал в аппарате бывшего премьера Британии Тони Блэра.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Стармер потерял контроль над правительством, считают в Reform UK
Вчера, 14:21
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg
Вчера, 03:09
 
В миреСШАВеликобританияДжеффри ЭпштейнТони БлэрГордон Браун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала