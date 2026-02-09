Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Глава коммуникаций аппарата британского премьер-министра Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.
"Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Я желаю премьер-министру и его команде всяческих успехов", - говорится в заявлении Аллана, которое приводит Sky News.
Аллан занял пост главы коммуникаций Даунинг-стрит в сентябре, став четвертым по счету руководителем пресс-службы Стармера. С 1992 по 1998 год он работал в аппарате бывшего премьера Британии Тони Блэра.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.