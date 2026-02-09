Стармер потерял контроль над правительством, считают в Reform UK

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. В британской правой партии Reform UK заявили, что премьер-министр страны Кир Стармер потерял контроль над правительством на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг Мандельсона и Эпштейна . До этого некоторые депутаты-лейбористы призвали к его отставке.

"Правительство, похоже, погружается в хаос. Премьер-министр потерял авторитет. Против него открыто восстают члены его собственного парламента и кабинета министров", - заявил депутат от партии Reform UK Роберт Дженрик телеканалу Sky News.

По его мнению, правительство окажется парализованным из-за скандала и не сможет работать над решением общественных проблем в ближайшие месяцы.

"Похоже, премьер-министр вскоре уйдет, и начнется фарс с борьбой за лидерство, и на его место придет кто-то другой, и он столкнется с точно такими же проблемами. Все снова провалится. Но люди действительно хотят перемен", - добавил политик.

В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.