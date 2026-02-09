Рейтинг@Mail.ru
Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg
03:09 09.02.2026 (обновлено: 10:20 09.02.2026)
Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg
Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg
Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg
Британский премьер Кир Стармер обсуждал уход в отставку из-за связей бывшего посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, передает Bloomberg. РИА Новости, 09.02.2026
сша, флорида, джеффри эпштейн, кир стармер, в мире, гордон браун
США, Флорида, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, В мире, Гордон Браун

Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер обсуждал уход в отставку из-за связей бывшего посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, передает Bloomberg.
«
"Стармер на протяжении (нескольких. — Прим. ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту. — Прим. ред.) без Максуини", — говорится в сообщении.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Появились новые подробности по делу Эпштейна
7 февраля, 14:20

Британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ Эпштейну. Накануне глава аппарата премьера Морган Максуини уволился, назвав себя ответственным за назначение посла.

Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить пост на этой неделе как "50 на 50". По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что члены правительства начнут подталкивать его к уходу, например через угрозы собственных увольнений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
Вчера, 08:00

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00
 
