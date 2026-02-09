Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер обсуждал уход в отставку из-за связей бывшего посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, передает Британский премьер Кир Стармер обсуждал уход в отставку из-за связей бывшего посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, передает Bloomberg

« "Стармер на протяжении (нескольких. — Прим. ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту. — Прим. ред.) без Максуини", — говорится в сообщении.

Британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ Эпштейну. Накануне глава аппарата премьера Морган Максуини уволился, назвав себя ответственным за назначение посла.

Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить пост на этой неделе как "50 на 50". По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что члены правительства начнут подталкивать его к уходу, например через угрозы собственных увольнений.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.