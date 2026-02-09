Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии проведет экстренную встречу с членами парламента
04:37 09.02.2026
Премьер Британии проведет экстренную встречу с членами парламента
Премьер Британии проведет экстренную встречу с членами парламента
Премьер Британии проведет экстренную встречу с членами парламента
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренную встречу с членами британского парламента от Лейбористской партии на фоне ухода главы аппарата...
2026-02-09T04:37:00+03:00
2026-02-09T04:37:00+03:00
в мире
великобритания
сша
кир стармер
джеффри эпштейн
гордон браун
великобритания
сша
2026
в мире, великобритания, сша, кир стармер, джеффри эпштейн, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
Премьер Британии проведет экстренную встречу с членами парламента

Стармер проведет экстренную встречу с членами парламента от Лейбористской партии

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренную встречу с членами британского парламента от Лейбористской партии на фоне ухода главы аппарата британского премьера Моргана Максуини из-за скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал GBN.
Ранее Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
"Ожидается, что Кир Стармер выступит с обращением на крупном собрании членов парламента от его (Лейбористской - ред.) партии вечером в понедельник", - передает телеканал.
Отмечается, что премьер-министр ответит на вопросы касательно его положения как лидера партии.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В миреВеликобританияСШАКир СтармерДжеффри ЭпштейнГордон Браун
 
 
