Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне

© AP Photo / Kin Cheung Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал уход в отставку из-за скандала вокруг связей бывшего посла в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал уход в отставку из-за скандала вокруг связей бывшего посла в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Bloomberg

Ранее по этой же причине покинул пост глава аппарата премьера Морган Максуини.

"Стармер на протяжении (нескольких. — Прим. ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту. — Прим. ред.) без Максуини", — говорится в сообщении.

Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить кресло премьера на этой неделе как "50 на 50".

По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что министры начнут подталкивать главу правительства к уходу, например, через угрозы собственных увольнений.

После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна , переслал внутренний документ Эпштейну. Полиция начала расследование.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002-го по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.