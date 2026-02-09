Стармер обсуждал уход в отставку, пишет Bloomberg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал уход в отставку из-за скандала вокруг связей бывшего посла в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Bloomberg.
Ранее по этой же причине покинул пост глава аппарата премьера Морган Максуини.
"Стармер на протяжении (нескольких. — Прим. ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту. — Прим. ред.) без Максуини", — говорится в сообщении.
Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить кресло премьера на этой неделе как "50 на 50".
По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что министры начнут подталкивать главу правительства к уходу, например, через угрозы собственных увольнений.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ Эпштейну. Полиция начала расследование.
Дело Эпштейна
В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002-го по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00