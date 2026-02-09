Рейтинг@Mail.ru
Некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
00:07 09.02.2026
Некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера, пишут СМИ
Некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера, пишут СМИ
Некоторые депутаты-лейбористы призывают к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера после ухода главы его аппарата из-за скандала вокруг связей... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
великобритания
сша
кир стармер
джеффри эпштейн
гордон браун
великобритания
сша
в мире, великобритания, сша, кир стармер, джеффри эпштейн, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
Некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера, пишут СМИ

Daily Mail: некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера из-за скандала

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Некоторые депутаты-лейбористы призывают к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера после ухода главы его аппарата из-за скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном, передает Daily Mail.
Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
"Депутаты парламента от лейбористской партии призвали Кира Стармера уйти в отставку после того, как глава его администрации был вынужден покинуть Даунинг-стрит из-за скандала с Питером Мандельсоном", - пишет издание.
Депутаты считают, что Стармер должен извлечь уроки из произошедшего после того, как Мандельсон был назначен несмотря на уже выявленные на тот момент связи с Эпштейном.
Кроме того, многие депутаты-лейбористы открыто ставят под сомнение шансы Стармера остаться на Даунинг-стрит на фоне скандала, отмечает издание.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В миреВеликобританияСШАКир СтармерДжеффри ЭпштейнГордон Браун
 
 
