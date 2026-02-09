https://ria.ru/20260209/starmer-2073083515.html
Некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера, пишут СМИ
Некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Некоторые лейбористы призывают к отставке Стармера, пишут СМИ
Некоторые депутаты-лейбористы призывают к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера после ухода главы его аппарата из-за скандала вокруг связей... РИА Новости, 09.02.2026
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости.
Некоторые депутаты-лейбористы призывают к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера после ухода главы его аппарата из-за скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном, передает Daily Mail
.
Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США
и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру
.
"Депутаты парламента от лейбористской партии призвали Кира Стармера уйти в отставку после того, как глава его администрации был вынужден покинуть Даунинг-стрит из-за скандала с Питером Мандельсоном", - пишет издание.
Депутаты считают, что Стармер должен извлечь уроки из произошедшего после того, как Мандельсон был назначен несмотря на уже выявленные на тот момент связи с Эпштейном.
Кроме того, многие депутаты-лейбористы открыто ставят под сомнение шансы Стармера остаться на Даунинг-стрит на фоне скандала, отмечает издание.
После публикации последней партии файлов Эпштейна
минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании
Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.