США хотят передать управление двумя командными центрами НАТО союзникам

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. США планируют отказаться от ведущей роли в управлении двумя военными командными центрами НАТО, одновременно взяв под контроль центр управления всеми морскими операциями альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на информированный источник.
"Вашингтон хочет, чтобы Великобритания взяла под контроль командование объединенных сил НАТО в Норфолке, штат Вирджиния, а Италия - укомплектовала персоналом командование объединенных сил в Неаполе... В то же время США намерены взять под свое управление командование союзных морских сил - главный центр управления всеми морскими силами НАТО, расположенный в графстве Хартфордшир, Великобритания", - пишет издание.
План реорганизации также предусматривает, что Германия и Польша возьмут под свой контроль командование объединенных сил НАТО в Брюнссуме, Нидерланды, которое сейчас возглавляет немецкий генерал и которое отвечает за координацию многонациональных сил, главным образом в Центральной и Восточной Европе, добавляет издание.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.