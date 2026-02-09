США хотят передать управление двумя командными центрами НАТО союзникам

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. США планируют отказаться от ведущей роли в управлении двумя военными командными центрами НАТО, одновременно взяв под контроль центр управления всеми морскими операциями альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на информированный источник.