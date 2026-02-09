Рейтинг@Mail.ru
22:49 09.02.2026
США хотят передать управление двумя командными центрами НАТО союзникам

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. США планируют отказаться от ведущей роли в управлении двумя военными командными центрами НАТО, одновременно взяв под контроль центр управления всеми морскими операциями альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на информированный источник.
В понедельник постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сравнил европейских союзников Соединенных Штатов по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - Штатов.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Постпред США при НАТО сравнил союзников по альянсу с детьми
Вчера, 18:18
"Вашингтон хочет, чтобы Великобритания взяла под контроль командование объединенных сил НАТО в Норфолке, штат Вирджиния, а Италия - укомплектовала персоналом командование объединенных сил в Неаполе... В то же время США намерены взять под свое управление командование союзных морских сил - главный центр управления всеми морскими силами НАТО, расположенный в графстве Хартфордшир, Великобритания", - пишет издание.
План реорганизации также предусматривает, что Германия и Польша возьмут под свой контроль командование объединенных сил НАТО в Брюнссуме, Нидерланды, которое сейчас возглавляет немецкий генерал и которое отвечает за координацию многонациональных сил, главным образом в Центральной и Восточной Европе, добавляет издание.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Вчера, 17:37
 
