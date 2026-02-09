Рейтинг@Mail.ru
11:42 09.02.2026 (обновлено: 11:56 09.02.2026)
Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории
Единую линейку учебников по истории для школьников 5-11 классов планируется подготовить к 1 сентября 2026 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.02.2026
общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории

Кравцов: единую линейку учебников по истории планируют подготовить к 1 сентября

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Единую линейку учебников по истории для школьников 5-11 классов планируется подготовить к 1 сентября 2026 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Со следующего (учебного - ред.) года вся линейка с 5 по 11 класс уже по истории единая, и по обществознанию 9-10 класс, и с 2028 года - 11 класс. Параллельно, вы знаете, идет работа по естественно-научным предметам и по русскому языку, по литературе", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.
Ранее сообщалось, что Россия в течение трех-четырех лет перейдет на единые школьные учебники.
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Госдуме назвали дискриминацией допвыходные для родителей школьников
8 февраля, 17:52
 
ОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
