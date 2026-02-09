https://ria.ru/20260209/shkola-2073155161.html
Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории
Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории
Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории
Единую линейку учебников по истории для школьников 5-11 классов планируется подготовить к 1 сентября 2026 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.02.2026
Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории
Кравцов: единую линейку учебников по истории планируют подготовить к 1 сентября