Сеул осознает опасность размещения комплексов Typhon, считает посол

СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Москва исходит из того, что Сеул осознает, чем чревато размещение у себя ракетных комплексов Typhon, и не будет провоцировать рост напряженности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.