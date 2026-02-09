Рейтинг@Mail.ru
05:57 09.02.2026
Сеул осознает опасность размещения комплексов Typhon, считает посол
Москва исходит из того, что Сеул осознает, чем чревато размещение у себя ракетных комплексов Typhon, и не будет провоцировать рост напряженности в регионе,... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, россия, москва, сеул, георгий зиновьев
В мире, Россия, Москва, Сеул, Георгий Зиновьев
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Москва исходит из того, что Сеул осознает, чем чревато размещение у себя ракетных комплексов Typhon, и не будет провоцировать рост напряженности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Посол отметил, что МИД РФ не раз говорил, что Россия в случае размещения комплексов Typhon в регионе будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры.
"Исходим из того, что руководство Республики Корея в полной мере осознает это и не будет предпринимать действий, чреватых раскручиванием гонки вооружений и ростом региональной напряженности", - заявил посол, отвечая на вопрос какой была бы реакция Москвы, если бы Сеул разместил у себя американские установки Typhon.
