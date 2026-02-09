В работе соцсети X произошли масштабные сбои

Отмечается, что неполадки в работе происходят во время проведения "Супербоула" - финала американской национальной футбольной лиги (НФЛ). Сообщается также, что сбои не имеют отношения к нарушениям в интернет-соединении в рамках конкретной страны или к блокировке соцсети в той или иной стране.