В работе соцсети X произошли масштабные сбои - РИА Новости, 09.02.2026
06:12 09.02.2026
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
В работе соцсети X произошли масштабные сбои - РИА Новости, 09.02.2026
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
Масштабные сбои в работе наблюдаются у соцсети X, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 09.02.2026
2026
Новости
В работе соцсети X произошли масштабные сбои

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Масштабные сбои в работе наблюдаются у соцсети X, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Социальная сеть X (бывший Twitter) в настоящий момент испытывает перебои в работе по всему миру", - передает служба.
В миреИлон МаскTwitter
 
 
Заголовок открываемого материала