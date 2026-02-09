В работе соцсети X произошли масштабные сбои

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Масштабные сбои в работе наблюдаются у соцсети X, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Социальная сеть X (бывший Twitter) в настоящий момент испытывает перебои в работе по всему миру", - передает служба.
Отмечается, что неполадки в работе происходят во время проведения "Супербоула" - финала американской национальной футбольной лиги (НФЛ). Сообщается также, что сбои не имеют отношения к нарушениям в интернет-соединении в рамках конкретной страны или к блокировке соцсети в той или иной стране.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
