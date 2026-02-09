В РЖД рассказали о будущем беспилотных поездов в мегаполисах

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Беспилотные поезда во всех мегаполисах в недалеком будущем станут стандартом, а машинист станет бортинженером этой системы, считает генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"Беспилотное движение во всех мегаполисах, я считаю, что это будет не в таком далеком будущем стандартом. Но и все поезда точно будут беспилотными, а машинист из традиционного формата перейдет в формат управления, не знаю, бортинженера этой системы", - сказал глава РЖД в интервью телеканалу "Россия 24".
РЖД запустили первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости ранее в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.