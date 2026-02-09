Рейтинг@Mail.ru
В РЖД рассказали о будущем беспилотных поездов в мегаполисах - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/rzhd-2073148776.html
В РЖД рассказали о будущем беспилотных поездов в мегаполисах
В РЖД рассказали о будущем беспилотных поездов в мегаполисах - РИА Новости, 09.02.2026
В РЖД рассказали о будущем беспилотных поездов в мегаполисах
Беспилотные поезда во всех мегаполисах в недалеком будущем станут стандартом, а машинист станет бортинженером этой системы, считает генеральный директор РЖД... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:29:00+03:00
2026-02-09T11:29:00+03:00
россия
олег белозеров
ржд
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069590028_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_e367b3c9841955bd010a3a046fd77e9b.jpg
https://ria.ru/20260208/poezd-2073021266.html
https://ria.ru/20260205/rzhd-2072556460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069590028_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_c4612e3c7d0b239c08469a848ae01f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег белозеров, ржд, московское центральное кольцо (мцк)
Россия, Олег Белозеров, РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК)
В РЖД рассказали о будущем беспилотных поездов в мегаполисах

Белозеров: беспилотные поезда станут стандартом во всех мегаполисах

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкТестирование беспилотного поезда метро в электродепо "Замоскворецкое" в Москве
Тестирование беспилотного поезда метро в электродепо Замоскворецкое в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Тестирование беспилотного поезда метро в электродепо "Замоскворецкое" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Беспилотные поезда во всех мегаполисах в недалеком будущем станут стандартом, а машинист станет бортинженером этой системы, считает генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"Беспилотное движение во всех мегаполисах, я считаю, что это будет не в таком далеком будущем стандартом. Но и все поезда точно будут беспилотными, а машинист из традиционного формата перейдет в формат управления, не знаю, бортинженера этой системы", - сказал глава РЖД в интервью телеканалу "Россия 24".
Модель российского высокоскоростного электропоезда на стенде Сделано в России на международной промышленной выставке Иннопром. Саудовская Аравия в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии
8 февраля, 15:42
РЖД запустили первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости ранее в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
РЖД проработают возможность обучения железнодорожников из Бразилии
5 февраля, 19:46
 
РоссияОлег БелозеровРЖДМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала