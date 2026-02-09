Рейтинг@Mail.ru
17:22 09.02.2026
Джоан Роулинг обвинила Стармера в безразличии к жертвам Эпштейна
Джоан Роулинг обвинила Стармера в безразличии к жертвам Эпштейна
Джоан Роулинг обвинила Стармера в безразличии к жертвам Эпштейна

Джоан Роулинг обвинила Стармера в безразличии к насилию над женщинами

ЛОНДОН, 9 фев – РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг обвинила премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что он безразличен к насилию над девочками и женщинами, только если это не угрожает его карьере.
После публикации последней партии файлов Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что бывший посол Британии в США Питер Мандельсон пересылал Эпштейну секретную информацию. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении подозреваемого. Мандельсон получил пост британского посла в США в 2024 году по указанию премьер-министра Кира Стармера, несмотря на то, что о его связях с Эпштейном было известно уже тогда.
"Добавьте... заботу Кира Стармера о жертвах лучшего друга Питера Мандельсона (т.е. Джеффри Эпштейна – ред.) к... его отказу от расследования деятельности банды насильников из Ротерема. Стармер безразличен к вреду, причиняемому девочкам и женщинам, если только это не угрожает его карьере", - написала Роулинг в соцсети Х.
До избрания премьер-министром Кир Стармер возглавлял Королевскую прокурорскую службу. Согласно изданию Telegraph, под руководством Стармера ведомство прекратило дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины в надругательстве над несовершеннолетними девочками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
