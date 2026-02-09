Рейтинг@Mail.ru
Тело пропавшего под Саратовом подростка случайно нашел тракторист - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 09.02.2026 (обновлено: 12:04 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/podrostok-2073116657.html
Тело пропавшего под Саратовом подростка случайно нашел тракторист
Тело пропавшего под Саратовом подростка случайно нашел тракторист - РИА Новости, 09.02.2026
Тело пропавшего под Саратовом подростка случайно нашел тракторист
Тело 15-летнего подростка, пропавшего в Саратовской области, случайно обнаружил тракторист, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:16:00+03:00
2026-02-09T12:04:00+03:00
происшествия
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073143574_0:96:1281:816_1920x0_80_0_0_eacf124bc6355b73242fc8590d2008d9.jpg
https://ria.ru/20260204/telo-2072140727.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073143574_48:0:1199:863_1920x0_80_0_0_b7e8c2ac90ccfd91570d38955bf59f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
Тело пропавшего под Саратовом подростка случайно нашел тракторист

Тело пропавшего под Саратовом 15-летнего подростка нашел в поле тракторист

© Фото : СУ СК России по Саратовской областиВ Саратовской области обнаружено тело без вести пропавшего несовершеннолетнего
В Саратовской области обнаружено тело без вести пропавшего несовершеннолетнего - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : СУ СК России по Саратовской области
В Саратовской области обнаружено тело без вести пропавшего несовершеннолетнего
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. Тело 15-летнего подростка, пропавшего в Саратовской области, случайно обнаружил тракторист, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"В поле нашли замерзшим. Случайно обнаружил местный житель, тракторист", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что основные поиски велись в Ровенском районе и в населенных пунктах по трассе Р-229 СамараПугачевЭнгельсВолгоград.
Мальчик 5 февраля ушел из дома в селе Привольное Ровенского района на левом берегу Волги. В тот же день его начала искать полиция, чуть позже присоединились волонтеры из шести регионов и местные жители. Применялись беспилотники и снегоходы. Поиски охватили все села в радиусе 40 километров. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Тело нашли 8 февраля в семи километрах от села Ревино, на правом берегу Волги. Видимых телесных повреждений на нем не было. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело подростка
4 февраля, 12:11
 
ПроисшествияСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала