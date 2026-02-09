Тело пропавшего под Саратовом подростка случайно нашел тракторист

https://ria.ru/20260209/podrostok-2073116657.html
09.02.2026

Тело 15-летнего подростка, пропавшего в Саратовской области, случайно обнаружил тракторист, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
саратов
САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. Тело 15-летнего подростка, пропавшего в Саратовской области, случайно обнаружил тракторист, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"В поле нашли замерзшим. Случайно обнаружил местный житель, тракторист", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что основные поиски велись в Ровенском районе
и в населенных пунктах по трассе Р-229 Самара
— Пугачев
— Энгельс
— Волгоград
.
Мальчик 5 февраля ушел из дома в селе Привольное
Ровенского района на левом берегу Волги. В тот же день его начала искать полиция, чуть позже присоединились волонтеры из шести регионов и местные жители. Применялись беспилотники и снегоходы. Поиски охватили все села в радиусе 40 километров. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Тело нашли 8 февраля в семи километрах от села Ревино, на правом берегу Волги. Видимых телесных повреждений на нем не было. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.