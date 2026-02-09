https://ria.ru/20260209/peterburg-2073227627.html
В Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей
ДТП с участием девяти легковых автомобилей и одного грузовика произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщило ГКУ РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:43:00+03:00
2026-02-09T15:43:00+03:00
2026-02-09T16:02:00+03:00
авто
санкт-петербург
кад
новый год
санкт-петербург
кад
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073228381_113:0:1280:875_1920x0_80_0_0_9df1f6931650624914f43af6c3af6100.jpg
авто, санкт-петербург, кад, новый год
Авто, Санкт-Петербург, КАД, Новый год
В Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. ДТП с участием девяти легковых автомобилей и одного грузовика произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщило ГКУ "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба".
ДТП произошло на 25-м километре внешнего кольца КАД
"Произошло столкновение в попутном направлении 9 легковых и одного грузового автомобиля... На месте ДТП работал личный состав 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время перекрыты две полосы движения.