В Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей - РИА Новости, 09.02.2026
15:43 09.02.2026 (обновлено: 16:02 09.02.2026)
В Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей
ДТП с участием девяти легковых автомобилей и одного грузовика произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщило ГКУ РИА Новости, 09.02.2026
авто
санкт-петербург
кад
новый год
санкт-петербург
кад
авто, санкт-петербург, кад, новый год
Авто, Санкт-Петербург, КАД, Новый год
© Фото : ГКУ "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"Массовое ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. ДТП с участием девяти легковых автомобилей и одного грузовика произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщило ГКУ "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба".
ДТП произошло на 25-м километре внешнего кольца КАД.
"Произошло столкновение в попутном направлении 9 легковых и одного грузового автомобиля... На месте ДТП работал личный состав 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время перекрыты две полосы движения.
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей
АвтоСанкт-ПетербургКАДНовый год
 
 
Заголовок открываемого материала