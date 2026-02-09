Массовое ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге

Массовое ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге

В Петербурге произошло ДТП с участием десяти автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. ДТП с участием девяти легковых автомобилей и одного грузовика произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщило ГКУ "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба".

ДТП произошло на 25-м километре внешнего кольца КАД

"Произошло столкновение в попутном направлении 9 легковых и одного грузового автомобиля... На месте ДТП работал личный состав 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.