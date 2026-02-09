https://ria.ru/20260209/peterburg-2073144199.html
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим - РИА Новости, 09.02.2026
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим
Прокуратура добилась признания актовой записи о смерти участника СВО недействительной – выяснилось, что запись сделали по утерянному когда-то паспорту, который... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:11:00+03:00
2026-02-09T11:11:00+03:00
2026-02-09T11:12:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg
https://ria.ru/20250831/zhitel-2038614957.html
https://ria.ru/20251215/prava-2062181846.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9b7bb49751b4008df8d161499bb221ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим
В Петербурге участника СВО ошибочно признали умершим по утерянному паспорту
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости.
Прокуратура добилась признания актовой записи о смерти участника СВО недействительной – выяснилось, что запись сделали по утерянному когда-то паспорту, который оказался у скончавшегося в больнице человека, сообщает пресс-служба
прокуратуры Петербурга.
"Установлено, что в отношении бойца ошибочно внесена актовая запись о смерти, что лишило его возможности пользоваться своими гражданскими правами, препятствовало в получении социальных выплат, медицинской помощи, в обращении в органы власти по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг", - рассказали в пресс-службе.
Проверка прокуратуры показала, что в одном из медицинских учреждений района в июле 2025 года скончался мужчина. При заполнении необходимой документации в историю болезни внесены паспортные данные участника СВО, на основании которых впоследствии выдано свидетельство о смерти.
"Выяснилось, что ранее участник специальной военной операции потерял паспорт, после чего его документы были предъявлены при госпитализации мужчиной, который впоследствии скончался. В связи с этим бойца ошибочно признали умершим", - добавили в пресс-службе.
Прокурор Центрального района в защиту интересов участника специальной военной операции направил в суд исковое заявление об аннулировании актовой записи о смерти, требования были удовлетворены.