В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура добилась признания актовой записи о смерти участника СВО недействительной – выяснилось, что запись сделали по утерянному когда-то паспорту, который оказался у скончавшегося в больнице человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

"Установлено, что в отношении бойца ошибочно внесена актовая запись о смерти, что лишило его возможности пользоваться своими гражданскими правами, препятствовало в получении социальных выплат, медицинской помощи, в обращении в органы власти по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг", - рассказали в пресс-службе.

Проверка прокуратуры показала, что в одном из медицинских учреждений района в июле 2025 года скончался мужчина. При заполнении необходимой документации в историю болезни внесены паспортные данные участника СВО, на основании которых впоследствии выдано свидетельство о смерти.

"Выяснилось, что ранее участник специальной военной операции потерял паспорт, после чего его документы были предъявлены при госпитализации мужчиной, который впоследствии скончался. В связи с этим бойца ошибочно признали умершим", - добавили в пресс-службе.