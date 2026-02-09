Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим
11:11 09.02.2026 (обновлено: 11:12 09.02.2026)
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим - РИА Новости, 09.02.2026
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим
2026
Новости
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге участника СВО, потерявшего паспорт, ошибочно признали умершим

В Петербурге участника СВО ошибочно признали умершим по утерянному паспорту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура добилась признания актовой записи о смерти участника СВО недействительной – выяснилось, что запись сделали по утерянному когда-то паспорту, который оказался у скончавшегося в больнице человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
"Установлено, что в отношении бойца ошибочно внесена актовая запись о смерти, что лишило его возможности пользоваться своими гражданскими правами, препятствовало в получении социальных выплат, медицинской помощи, в обращении в органы власти по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг", - рассказали в пресс-службе.
Проверка прокуратуры показала, что в одном из медицинских учреждений района в июле 2025 года скончался мужчина. При заполнении необходимой документации в историю болезни внесены паспортные данные участника СВО, на основании которых впоследствии выдано свидетельство о смерти.
"Выяснилось, что ранее участник специальной военной операции потерял паспорт, после чего его документы были предъявлены при госпитализации мужчиной, который впоследствии скончался. В связи с этим бойца ошибочно признали умершим", - добавили в пресс-службе.
Прокурор Центрального района в защиту интересов участника специальной военной операции направил в суд исковое заявление об аннулировании актовой записи о смерти, требования были удовлетворены.
Санкт-Петербург
 
 
Заголовок открываемого материала