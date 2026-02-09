https://ria.ru/20260209/onischenko-2073150323.html
Онищенко рассказал, нужно ли повторно вакцинироваться от гриппа
Онищенко рассказал, нужно ли повторно вакцинироваться от гриппа
Повторная вакцинация от гриппа не нужна, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 09.02.2026
Онищенко: вакцинация от гриппа второй раз за сезон не нужна