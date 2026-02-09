Рейтинг@Mail.ru
11:31 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/onischenko-2073150323.html
Онищенко рассказал, нужно ли повторно вакцинироваться от гриппа
Повторная вакцинация от гриппа не нужна, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:31:00+03:00
2026-02-09T11:31:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
ммпц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/74/1530427473_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_c2203f9d9d3c967eaaa52a3f7826b097.jpg
https://ria.ru/20260207/gripp-2072864380.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, ммпц
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, ММПЦ
Онищенко рассказал, нужно ли повторно вакцинироваться от гриппа

Онищенко: вакцинация от гриппа второй раз за сезон не нужна

© РИА Новости / Виталий БелоусовГеннадий Онищенко делает прививку против гриппа
Геннадий Онищенко делает прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Геннадий Онищенко делает прививку против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Повторная вакцинация от гриппа не нужна, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Еще раз прививаться точно не надо. Два раза за сезон - это неправильно", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Ранее он сообщал, что сезон гриппа и ОРВИ закончится в России в марте-апреле.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве
7 февраля, 10:42
 
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияММПЦ
 
 
Заголовок открываемого материала