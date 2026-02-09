Онищенко рассказал, как россияне заразились оспой обезьян в Подмосковье

Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Случаи заболевания оспой обезьян в Подмосковье были не завозными, а местными, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.

"Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

Он добавил, что заболевших вылечат, так как сейчас есть все необходимое - противовирусные препараты, лекарства для симптоматического лечения.