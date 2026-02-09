Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, как россияне заразились оспой обезьян в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/onischenko-2073147784.html
Онищенко рассказал, как россияне заразились оспой обезьян в Подмосковье
Онищенко рассказал, как россияне заразились оспой обезьян в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2026
Онищенко рассказал, как россияне заразились оспой обезьян в Подмосковье
Случаи заболевания оспой обезьян в Подмосковье были не завозными, а местными, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:27:00+03:00
2026-02-09T11:27:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/28/1488932885_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_49c846165ea03f2f9884c3f62963d51a.jpg
https://ria.ru/20260208/zabolevanie-2072947563.html
https://ria.ru/20260206/ospa-2072583581.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/28/1488932885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2acc7fb87ca399cee7b7a90b320323d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Московская область (Подмосковье), Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Онищенко рассказал, как россияне заразились оспой обезьян в Подмосковье

Онищенко: случаи заражения оспой обезьян в Подмосковье были местными

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Случаи заболевания оспой обезьян в Подмосковье были не завозными, а местными, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
8 февраля, 00:47
"Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он добавил, что заболевших вылечат, так как сейчас есть все необходимое - противовирусные препараты, лекарства для симптоматического лечения.
"Вероятность вот этой оспы, что она будет распространяться не среди специфических по своему поведению групп населения, а начнет передаваться, пока существует", - заключил Онищенко.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян
6 февраля, 00:57
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Геннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала