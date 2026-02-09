Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских

Сборная США в драматичной схватке с японцами вырвала золото командного турнира фигуристов. РИА Новости Спорт рассказывает, как американцев спас потерявший былую уверенность их лидер Илья Малинин и где бы могли в этой компании оказаться россияне.

Грузин подвел единственный "нерусский"

После четырех коротких программ в командном турнире сложилось две интриги. В одной, закрученной в том числе и благодаря неожиданно не собравшемуся на прокат двукратному чемпиону мира Илье Малинину, японцы оказались в намного более конкурентной, чем ожидалось, борьбе с американцами за золото. А в другой в борьбе за бронзу закусились сборные Италии, Канады и Грузии. Причем последние всего лишь на очко опередили перед отсевом пяти слабейших команд французов, едва избежав вылета.

Изначально ожидалось, что сборная закавказской республики, в подавляющем большинстве состоящая из бывших российских фигуристов, более уверенно пройдет в финальную часть. Но в ней обнаружилось слабое звено. Единственный не натурализованный в грузинской команде фигурист Ника Эгадзе на дрожащих ногах еле вывез короткий прокат, после чего вышел и разоткровенничался с прессой, заявив, что командный турнир - это "не его". Перефразируя известного киногероя, такую неприязнь к этому виду олимпийской программы испытывает, что кушать не может.

После таких слабовольных признаний его бы грузинской сборной заменить от греха подальше на произвольный прокат. Да оказалось, что некем - российских легионеров в команде наших южных соседей пока еще недостаточно, чтобы обеспечить равнозначных дублеров хотя бы в одной из дисциплин. Вот и пришлось выходить тем же самым составом на заключительные дисциплины - в надежде отыграть отставание и все-таки побороться за бронзу.

Американцы отрепетировали следующее золото?

Впрочем, после первой произвольной программе еще в субботу поздно вечером это отставание только увеличилось. Танцы на льду - такая дисциплина, где за один день совершить революцию невозможно. Поэтому Диана Дэвис и Глеб Смолкин предсказуемо заняли предпоследнее место в квинтете сильнейших, обойдя только слабеньких японских танцоров. Канадцы выставили не сильнейший дуэт, продемонстрировав, что борьба за медаль "командника" на сей раз для них не самоцель, а заодно оказав помощь итальянцам. Посему Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали вторыми и принесли команде 9 баллов.

© Jurij Kodrun - International Skating Union Глеб Смолкин и Диана Дэвис © Jurij Kodrun - International Skating Union Глеб Смолкин и Диана Дэвис

А вот сборная США решила не экспериментировать и не стала менять Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Трехкратные чемпионы мира свою задачу выполнили, а заодно отрепетировали прокат произвольного танца, который может стать золотым в личном турнире. Против, разумеется, будут Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, в финал командника с французами не отобравшиеся, но зато получившие лишние дни на восстановление и отдых.

Канадцы окончательно перестали быть претендентами на медали после первой воскресной дисциплины - произвольной программы пар. А вот грузины сделали серьезный шаг к возвращению в их число - Анастасия Метелкина и Лука Берулава с чистым прокатом уступили только чемпионам мира из Японии Рику Миуре и Рюити Кихаре. Которые совсем немного - около полутора баллов - недотянули до мирового рекорда, все еще принадлежащего Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Американская пара, с которой работает в том числе и заслуженный тренер России Нина Мозер, изо всех сил старалась не уступить японским фаворитам слишком много, но все же позволила главным конкурентам оживить интригу.

А после выступлений женщин в произвольной программе она оказалась закрученной до предела. Каори Сакамото оказалась на голову сильнее всех, в том числе и Эмбер Гленн - и сборная Японии сравнялась с американцами по очкам! Что же до Грузии, то Анастасия Губанова, выдав суперпрокат, сократила для своей команды отставание от итальянцев до двух баллов. И это означало, что судьба бронзы решится по итогам прокатов в заключительной дисциплине - мужской произвольной программе - действующего чемпиона Европы Ники Эгадзе и вице-чемпиона Маттео Риццо.

Ну а обладателей золотых медалей должен был определить прокат только одного человека - Ильи Малинина. Никто не будет спорить с тем, что конкурировать с ним невозможно, когда он в ударе и катается на максимум. Вот только в последние пару месяцев это происходило нечасто. Впрочем, японская сборная заранее облегчила Малинину задачу, не заявив на произвольный прокат победителя короткой программы в "команднике" Юму Кагияму. Сюн Сато хоть и вошел в тройку в декабрьском Финале Гран-при, но все же по уровню он первому номеру японской сборной уступает.

Судьбу золота решил один квад

В итоге интрига в борьбе за третье место умерла после выступления первого же фигуриста в финальной группе. Эгадзе вновь выступил в роли "грузинского Коляды" - тот, кто помнит командный турнир Олимпиады-2018, поймет, о чем речь. После его срывного проката Риццо оставалось сделать только базовый минимум, чтобы опередить основного соперника - и хозяева устроили вокруг Маттео кучу-малу, поняв, что завоевали столь желанную бронзу.

Малинин, выходя на лед, уже не заигрывал со зрителями, как накануне. Было видно, что стиль "расслабься как Усэйн Болт" именно в данный момент неуместен - от американского фигуриста зависело командное золото. Илья явно нервничал и вновь оказался небезупречен - но четыре квада, тем не менее, исполнил. Да, это мало по его личным стандартам, но для того, чтобы решить спор за победу в командном турнире в пользу американцев, хватило. Сато откатался чисто, но сделал на один четверной прыжок меньше. Баллов за недостающий квад сборной Японии не хватило для сенсационного золота, в итоге не состоявшегося. Катался бы Кагияма - исход мог быть другим.

После окончания олимпийского командного турнира у многих наверняка возник логичный вопрос - а как бы выступили на нем российские фигуристы, если бы не подлый недопуск? Ведь на трех предыдущих Олимпиадах наши неизменно попадали в медали. В Сочи взяли золото, в Пхенчхане серебро, а в Пекине даже после скандального лишения заслуженного первого места из-за дисквалификации Камилы Валиевой - бронзу.