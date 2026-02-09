Рейтинг@Mail.ru
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
Фигурное катание
Фигурное катание
 
01:37 09.02.2026
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
Сборная США в драматичной схватке с японцами вырвала золото командного турнира фигуристов.
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
марко фаббри
мэдисон чок
шарлен гиньяр
спорт
илья малинин
авторы риа новости спорт
https://ria.ru/20260208/gumennik-2073055741.html
https://ria.ru/20260208/malinin-2072989694.html
РИА Новости Спорт
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Новости
зимние олимпийские игры 2026, марко фаббри, мэдисон чок, шарлен гиньяр, илья малинин
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Марко Фаббри, Мэдисон Чок, Шарлен Гиньяр, Спорт, Илья Малинин, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских

Сборная США взяла олимпийское золото командного турнира фигуристов

ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная США в драматичной схватке с японцами вырвала золото командного турнира фигуристов. РИА Новости Спорт рассказывает, как американцев спас потерявший былую уверенность их лидер Илья Малинин и где бы могли в этой компании оказаться россияне.

Грузин подвел единственный "нерусский"

После четырех коротких программ в командном турнире сложилось две интриги. В одной, закрученной в том числе и благодаря неожиданно не собравшемуся на прокат двукратному чемпиону мира Илье Малинину, японцы оказались в намного более конкурентной, чем ожидалось, борьбе с американцами за золото. А в другой в борьбе за бронзу закусились сборные Италии, Канады и Грузии. Причем последние всего лишь на очко опередили перед отсевом пяти слабейших команд французов, едва избежав вылета.
Изначально ожидалось, что сборная закавказской республики, в подавляющем большинстве состоящая из бывших российских фигуристов, более уверенно пройдет в финальную часть. Но в ней обнаружилось слабое звено. Единственный не натурализованный в грузинской команде фигурист Ника Эгадзе на дрожащих ногах еле вывез короткий прокат, после чего вышел и разоткровенничался с прессой, заявив, что командный турнир - это "не его". Перефразируя известного киногероя, такую неприязнь к этому виду олимпийской программы испытывает, что кушать не может.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на олимпийской тренировке
Вчера, 19:01
После таких слабовольных признаний его бы грузинской сборной заменить от греха подальше на произвольный прокат. Да оказалось, что некем - российских легионеров в команде наших южных соседей пока еще недостаточно, чтобы обеспечить равнозначных дублеров хотя бы в одной из дисциплин. Вот и пришлось выходить тем же самым составом на заключительные дисциплины - в надежде отыграть отставание и все-таки побороться за бронзу.

Американцы отрепетировали следующее золото?

Впрочем, после первой произвольной программе еще в субботу поздно вечером это отставание только увеличилось. Танцы на льду - такая дисциплина, где за один день совершить революцию невозможно. Поэтому Диана Дэвис и Глеб Смолкин предсказуемо заняли предпоследнее место в квинтете сильнейших, обойдя только слабеньких японских танцоров. Канадцы выставили не сильнейший дуэт, продемонстрировав, что борьба за медаль "командника" на сей раз для них не самоцель, а заодно оказав помощь итальянцам. Посему Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали вторыми и принесли команде 9 баллов.
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
Глеб Смолкин и Диана Дэвис - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Jurij Kodrun - International Skating Union
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
А вот сборная США решила не экспериментировать и не стала менять Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Трехкратные чемпионы мира свою задачу выполнили, а заодно отрепетировали прокат произвольного танца, который может стать золотым в личном турнире. Против, разумеется, будут Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, в финал командника с французами не отобравшиеся, но зато получившие лишние дни на восстановление и отдых.
Канадцы окончательно перестали быть претендентами на медали после первой воскресной дисциплины - произвольной программы пар. А вот грузины сделали серьезный шаг к возвращению в их число - Анастасия Метелкина и Лука Берулава с чистым прокатом уступили только чемпионам мира из Японии Рику Миуре и Рюити Кихаре. Которые совсем немного - около полутора баллов - недотянули до мирового рекорда, все еще принадлежащего Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Американская пара, с которой работает в том числе и заслуженный тренер России Нина Мозер, изо всех сил старалась не уступить японским фаворитам слишком много, но все же позволила главным конкурентам оживить интригу.
А после выступлений женщин в произвольной программе она оказалась закрученной до предела. Каори Сакамото оказалась на голову сильнее всех, в том числе и Эмбер Гленн - и сборная Японии сравнялась с американцами по очкам! Что же до Грузии, то Анастасия Губанова, выдав суперпрокат, сократила для своей команды отставание от итальянцев до двух баллов. И это означало, что судьба бронзы решится по итогам прокатов в заключительной дисциплине - мужской произвольной программе - действующего чемпиона Европы Ники Эгадзе и вице-чемпиона Маттео Риццо.
Ну а обладателей золотых медалей должен был определить прокат только одного человека - Ильи Малинина. Никто не будет спорить с тем, что конкурировать с ним невозможно, когда он в ударе и катается на максимум. Вот только в последние пару месяцев это происходило нечасто. Впрочем, японская сборная заранее облегчила Малинину задачу, не заявив на произвольный прокат победителя короткой программы в "команднике" Юму Кагияму. Сюн Сато хоть и вошел в тройку в декабрьском Финале Гран-при, но все же по уровню он первому номеру японской сборной уступает.
Илья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Илья Малинин

Судьбу золота решил один квад

В итоге интрига в борьбе за третье место умерла после выступления первого же фигуриста в финальной группе. Эгадзе вновь выступил в роли "грузинского Коляды" - тот, кто помнит командный турнир Олимпиады-2018, поймет, о чем речь. После его срывного проката Риццо оставалось сделать только базовый минимум, чтобы опередить основного соперника - и хозяева устроили вокруг Маттео кучу-малу, поняв, что завоевали столь желанную бронзу.
Малинин, выходя на лед, уже не заигрывал со зрителями, как накануне. Было видно, что стиль "расслабься как Усэйн Болт" именно в данный момент неуместен - от американского фигуриста зависело командное золото. Илья явно нервничал и вновь оказался небезупречен - но четыре квада, тем не менее, исполнил. Да, это мало по его личным стандартам, но для того, чтобы решить спор за победу в командном турнире в пользу американцев, хватило. Сато откатался чисто, но сделал на один четверной прыжок меньше. Баллов за недостающий квад сборной Японии не хватило для сенсационного золота, в итоге не состоявшегося. Катался бы Кагияма - исход мог быть другим.
После окончания олимпийского командного турнира у многих наверняка возник логичный вопрос - а как бы выступили на нем российские фигуристы, если бы не подлый недопуск? Ведь на трех предыдущих Олимпиадах наши неизменно попадали в медали. В Сочи взяли золото, в Пхенчхане серебро, а в Пекине даже после скандального лишения заслуженного первого места из-за дисквалификации Камилы Валиевой - бронзу.
Что ж, очевидно, что и в Милане сборная России была бы фаворитом. Не таким безоговорочным, как четыре года назад, но действующие чемпионы России во всех дисциплинах - Аделия Петросян, Петр Гуменник, Александра Степанова/Иван Букин и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - пусть и в борьбе, но вполне могли бы по сумме обойти что американцев, что японцев. Но сослагательного наклонения у истории, как известно, нет, а реальность - это предстоящая борьба Аделии и Петра за олимпийские медали личного турнира. В которой и пожелаем им успеха.
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Американский фаворит сел в лужу. Гуменник грохнет его и без музыки
Вчера, 11:24
 
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026
 
