Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/mishustin-2073245958.html
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам - РИА Новости, 09.02.2026
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам
Курильские острова очень интересны российским путешественникам, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:40:00+03:00
2026-02-09T16:40:00+03:00
курильские острова
россия
михаил мишустин
юрий трутнев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151122/83/1511228387_0:141:2731:1677_1920x0_80_0_0_0101e4a95aa53a1b01580231ba3951cd.jpg
https://ria.ru/20260209/turisty-2073240836.html
курильские острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151122/83/1511228387_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c7b6f2842c6cf85adc27e633f609fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курильские острова, россия, михаил мишустин, юрий трутнев
Курильские острова, Россия, Михаил Мишустин, Юрий Трутнев
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам

Мишустин: Курильские острова очень интересны российским путешественникам

© РИА Новости / Сергей Кривошеев | Перейти в медиабанкОстров Шикотан Малой Курильской гряды
Остров Шикотан Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
Перейти в медиабанк
Остров Шикотан Малой Курильской гряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Курильские острова очень интересны российским путешественникам, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
В понедельник во время совещания главы правительства с вице-премьерами зампред кабмина, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о развитии Курильских островов.
"Очень важно, что на Курильских островах развиваются не только, как мы называем, традиционные для этой территории отрасли, как рыбная промышленность, но и реализуются проекты в туристическом секторе. Этот регион очень интересен нашим путешественникам", - сказал Мишустин.
Люди фотографируются на пляже на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Трутнев рассказал о росте турпотока на Курилы в 2025 году
Вчера, 16:24
 
Курильские островаРоссияМихаил МишустинЮрий Трутнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала