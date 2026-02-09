https://ria.ru/20260209/mishustin-2073245958.html
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам - РИА Новости, 09.02.2026
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам
Курильские острова очень интересны российским путешественникам, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
курильские острова
россия
михаил мишустин
юрий трутнев
курильские острова
россия
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам
Мишустин: Курильские острова очень интересны российским путешественникам