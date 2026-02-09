Рейтинг@Mail.ru
Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах
19:05 09.02.2026 (обновлено: 22:31 09.02.2026)
Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах
Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах
Санитарно-карантинный контроль усилен в Национальном аэропорту "Минск" по прилете в Белоруссию из-за вируса Нипах, сообщил телеканал "Первый информационный". РИА Новости, 09.02.2026
в мире, минск, белоруссия, западная бенгалия, воз
В мире, Минск, Белоруссия, Западная Бенгалия, ВОЗ
Внешний вид здания национального аэропорта Минска
Внешний вид здания национального аэропорта Минска. Архивное фото
МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль усилен в Национальном аэропорту "Минск" по прилете в Белоруссию из-за вируса Нипах, сообщил телеканал "Первый информационный".
"В минском аэропорту усилили контроль из-за опасного вируса Нипах. Все пассажиры и экипаж, прилетающие из разных стран, проходят санитарно-карантинный контроль. С помощью тепловизоров специалисты определяют температуру каждого прилетевшего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Первый информационный".
Отмечается, что если температура 37,5 градусов и выше, человека отводят в медпункт для осмотра, а при подозрении на опасные вирусы помещают в изолятор до постановки диагноза.
"Клинический материал отправляется в лабораторию биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, где есть возможность выявить различные экзотические вирусы", - подчеркивается в сообщении.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. При этом ВОЗ оценивает риск мирового распространения вируса Нипах как низкий, следует из релиза организации.
