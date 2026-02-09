Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах

МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль усилен в Национальном аэропорту "Минск" по прилете в Белоруссию из-за вируса Нипах, сообщил телеканал Санитарно-карантинный контроль усилен в Национальном аэропорту "Минск" по прилете в Белоруссию из-за вируса Нипах, сообщил телеканал "Первый информационный"

"В минском аэропорту усилили контроль из-за опасного вируса Нипах. Все пассажиры и экипаж, прилетающие из разных стран, проходят санитарно-карантинный контроль. С помощью тепловизоров специалисты определяют температуру каждого прилетевшего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Первый информационный".

Отмечается, что если температура 37,5 градусов и выше, человека отводят в медпункт для осмотра, а при подозрении на опасные вирусы помещают в изолятор до постановки диагноза.

"Клинический материал отправляется в лабораторию биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, где есть возможность выявить различные экзотические вирусы", - подчеркивается в сообщении.