https://ria.ru/20260209/minsk-2073283163.html
Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах
Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах - РИА Новости, 09.02.2026
Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах
Санитарно-карантинный контроль усилен в Национальном аэропорту "Минск" по прилете в Белоруссию из-за вируса Нипах, сообщил телеканал "Первый информационный". РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T19:05:00+03:00
2026-02-09T19:05:00+03:00
2026-02-09T22:31:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
западная бенгалия
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91808/15/918081571_0:12:3000:1700_1920x0_80_0_0_b8c5a78c0bf95668a7015572c77889f0.jpg
https://ria.ru/20260208/nipah-2073006721.html
https://ria.ru/20260208/nipakh-2072993345.html
минск
белоруссия
западная бенгалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91808/15/918081571_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d552249e1db50091299699794ce712ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, белоруссия, западная бенгалия, воз
В мире, Минск, Белоруссия, Западная Бенгалия, ВОЗ
Минский аэропорт усилил контроль из-за вируса Нипах
"Первый информационный": в аэропорту Минска усилили контроль из-за вируса Нипах
МИНСК, 9 фев – РИА Новости.
Санитарно-карантинный контроль усилен в Национальном аэропорту "Минск" по прилете в Белоруссию из-за вируса Нипах, сообщил телеканал "Первый информационный"
.
"В минском аэропорту усилили контроль из-за опасного вируса Нипах. Все пассажиры и экипаж, прилетающие из разных стран, проходят санитарно-карантинный контроль. С помощью тепловизоров специалисты определяют температуру каждого прилетевшего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Первый информационный".
Отмечается, что если температура 37,5 градусов и выше, человека отводят в медпункт для осмотра, а при подозрении на опасные вирусы помещают в изолятор до постановки диагноза.
"Клинический материал отправляется в лабораторию биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, где есть возможность выявить различные экзотические вирусы", - подчеркивается в сообщении.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия
сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии
, включая Вьетнам
, Сингапур
и Индонезию
, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. При этом ВОЗ
оценивает риск мирового распространения вируса Нипах как низкий, следует из релиза организации.