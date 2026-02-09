Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/minselkhoz-2073252913.html
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла - РИА Новости, 09.02.2026
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла
Минсельхоз России не допустит развитие ситуации, при которой возможно исчезновение классического ритейла в каких-либо населенных пунктах, стоит задача сохранить РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:06:00+03:00
2026-02-09T17:06:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064432395_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_b0239cee22e036f5041b3fbca5c20948.jpg
https://ria.ru/20260202/moshenniki-2071606926.html
https://ria.ru/20260126/moshenniki-2070240117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064432395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc7b81d50f8d025efc2a2efc3cdbccde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла

Минсельхоз: важно сохранить классический ритейл в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПокупатели в московском супермаркете
Покупатели в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Покупатели в московском супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минсельхоз России не допустит развитие ситуации, при которой возможно исчезновение классического ритейла в каких-либо населенных пунктах, стоит задача сохранить физический доступ россиян к продуктам питания, заявил заместитель главы министерства Максим Боровой.
"Что такое продовольственная безопасность? Это не только уровень самообеспечения по тем базовым продуктам, которые у нас есть. Это в том числе и обеспечение физической доступности продуктов питания. Мы на сегодняшний момент не можем ни в коем случае позволить развитие ситуации, при которой в каких-то населенных пунктах у нас не будет представлен классический ритейл", - сказал он на пленарной сессии "Продэкспо-2026".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россиян предупредили о мошеннических письмах с кешбэком за онлайн-покупки
2 февраля, 02:34
Боровой отметил, что сохранение классического ритейла для ведомства является основополагающей задачей.
Замминистра сельского хозяйства выразил надежду, что представители других регуляторов поддерживают такую позицию. "В том числе по вопросу непосредственно гармонизации того законодательства, которое установлено в сфере торговли", - подчеркнул он.
Ранее отраслевые союзы пищевой промышленности направили письмо в правительство России с просьбой распространить действие закона о торговле на оборот продовольствия через маркетплейсы.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина
26 января, 04:45
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала