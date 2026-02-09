https://ria.ru/20260209/minselkhoz-2073252913.html
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла - РИА Новости, 09.02.2026
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла
Минсельхоз России не допустит развитие ситуации, при которой возможно исчезновение классического ритейла в каких-либо населенных пунктах, стоит задача сохранить
2026-02-09T17:06:00+03:00
2026-02-09T17:06:00+03:00
2026-02-09T17:06:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минсельхоз России не допустит развитие ситуации, при которой возможно исчезновение классического ритейла в каких-либо населенных пунктах, стоит задача сохранить физический доступ россиян к продуктам питания, заявил заместитель главы министерства Максим Боровой.
"Что такое продовольственная безопасность? Это не только уровень самообеспечения по тем базовым продуктам, которые у нас есть. Это в том числе и обеспечение физической доступности продуктов питания. Мы на сегодняшний момент не можем ни в коем случае позволить развитие ситуации, при которой в каких-то населенных пунктах у нас не будет представлен классический ритейл", - сказал он на пленарной сессии "Продэкспо-2026".
Боровой отметил, что сохранение классического ритейла для ведомства является основополагающей задачей.
Замминистра сельского хозяйства выразил надежду, что представители других регуляторов поддерживают такую позицию. "В том числе по вопросу непосредственно гармонизации того законодательства, которое установлено в сфере торговли", - подчеркнул он.
Ранее отраслевые союзы пищевой промышленности направили письмо в правительство России
с просьбой распространить действие закона о торговле на оборот продовольствия через маркетплейсы.