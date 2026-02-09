Рейтинг@Mail.ru
Маск пообещал помочь в суде тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна
08:15 09.02.2026 (обновлено: 11:00 09.02.2026)
Маск пообещал помочь в суде тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна
Маск пообещал помочь в суде тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
Маск пообещал помочь в суде тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто согласится дать показания о списке клиентов скандально известного финансиста Джеффри РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:15:00+03:00
2026-02-09T11:00:00+03:00
Маск пообещал помочь в суде тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна

Маск пообещал оплатить адвоката тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто согласится дать показания о списке клиентов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
"Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск", — написал он в соцсети Х.
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
8 февраля, 21:30
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
8 февраля, 21:30
Так Маск прокомментировал пост, автор которого задался вопросом, почему список клиентов Эпштейна не передали в конгресс США для последующей публикации.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. Утверждалось, что с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Финансист расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст пострадавших зачастую не превышал 14 лет.
В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос на фоне публикации более трех с половиной миллионов файлов электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая президента Дональда Трампа и одного из его предшественников Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
Имя Илона Маска также упоминается в переписке. По словам самого миллиардера, Эпштейн не раз звал его на свой остров, но он отклонял эти приглашения.
Глава аппарата Стармера уволился из-за связей экс-посла в США с Эпштейном
8 февраля, 17:28
Глава аппарата Стармера уволился из-за связей экс-посла в США с Эпштейном
8 февраля, 17:28
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнИлон Маск
 
 
