Маск пообещал помочь в суде тем, кто даст показания о клиентах Эпштейна

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто согласится дать показания о списке клиентов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

"Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск", — написал он в соцсети Х

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. Утверждалось, что с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Финансист расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст пострадавших зачастую не превышал 14 лет.

В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.