Макрон сделал заявление о США из-за публикации документов по делу Эпштейна - РИА Новости, 09.02.2026
14:45 09.02.2026 (обновлено: 14:50 09.02.2026)
Макрон сделал заявление о США из-за публикации документов по делу Эпштейна
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя публикацию документов, связанных с делом уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна,... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, франция, джеффри эпштейн, эммануэль макрон, сша
В мире, Франция, Джеффри Эпштейн, Эммануэль Макрон, США
Макрон: система правосудия США должна сделать свою работу в деле Эпштейна

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя публикацию документов, связанных с делом уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что система американского правосудия должна сделать свою работу.
Имя Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов по делу Эпштейна, включая личную переписку, выяснило РИА Новости, изучив документы, опубликованные минюстом США. Ряд электронных писем покойного миллиардера целиком посвящены французскому лидеру. В частности, Эпштейн отправлял электронное письмо неизвестному лицу, в котором утверждается, что Макрон якобы просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы.
"В этом деле необходимо докопаться до истины. И сделать свою работу должна система правосудия (США - ред.)... независимо (от других ветвей власти - ред.) и в спокойной обстановке", - заявил Макрон, общаясь с журналистами после открытия винодельческой выставки Wine Paris во французской столице. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.
Ранее французская неправительственная организация по защите несовершеннолетних от сексуального насилия Innocence en danger призвала возобновить расследование вокруг парижской квартиры скандально известного финансиста с тем, чтобы найти жертв сексуальных преступлений среди граждан Франции.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреФранцияДжеффри ЭпштейнЭммануэль МакронСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
