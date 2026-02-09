https://ria.ru/20260209/makron-2073211571.html
Макрон сделал заявление о США из-за публикации документов по делу Эпштейна
2026-02-09T14:45:00+03:00
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя публикацию документов, связанных с делом уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что система американского правосудия должна сделать свою работу.
Имя Макрона
более 200 раз встречается в десятках материалов по делу Эпштейна
, включая личную переписку, выяснило РИА Новости, изучив документы, опубликованные минюстом США
. Ряд электронных писем покойного миллиардера целиком посвящены французскому лидеру. В частности, Эпштейн отправлял электронное письмо неизвестному лицу, в котором утверждается, что Макрон якобы просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы.
"В этом деле необходимо докопаться до истины. И сделать свою работу должна система правосудия (США - ред.)... независимо (от других ветвей власти - ред.) и в спокойной обстановке", - заявил Макрон, общаясь с журналистами после открытия винодельческой выставки Wine Paris во французской столице. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV
.
Ранее французская неправительственная организация по защите несовершеннолетних от сексуального насилия Innocence en danger призвала возобновить расследование вокруг парижской квартиры скандально известного финансиста с тем, чтобы найти жертв сексуальных преступлений среди граждан Франции
.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.