Рейтинг@Mail.ru
Лондон может снова запугивать население российской угрозой, заявил Келин - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/london-2073141403.html
Лондон может снова запугивать население российской угрозой, заявил Келин
Лондон может снова запугивать население российской угрозой, заявил Келин - РИА Новости, 09.02.2026
Лондон может снова запугивать население российской угрозой, заявил Келин
В попытках предотвратить отток электората британский истеблишмент может снова начать запугивать население вымышленной российской угрозой, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:58:00+03:00
2026-02-09T10:58:00+03:00
в мире
россия
великобритания
андрей келин
борис джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f167c29764291d9d082fa850399e930.jpg
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073006042.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d042bcc963926237186ae828f8506c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, андрей келин, борис джонсон
В мире, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Борис Джонсон
Лондон может снова запугивать население российской угрозой, заявил Келин

Посол Келин: Британия может запугивать население вымышленной российской угрозой

© Фото : Посольство России в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. В попытках предотвратить отток электората британский истеблишмент может снова начать запугивать население вымышленной российской угрозой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Нельзя исключать, что в попытках предотвратить отток электората к партии Найджела Фаража британский истеблишмент снова начнет запугивать население вымышленной внешней угрозой - к примеру, со стороны России", - сказал Келин.
По мнению дипломата, подобными действиями уже отличился бывший британский премьер Борис Джонсон, который на фоне начала СВО прикрывался линией на сдерживание России, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем и предотвратить стремительное падение рейтингов. Тем не менее, консерваторы потерпели разгромное поражение на выборах в 2024 году, напомнил Келин.
Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая. На этом фоне партия лейбористов продолжает терять популярность, в начале февраля ее рейтинг примерно сравнялся с рейтингом Консервативной партии и составил не более 18-19%. Правая партия Reform UK продолжила набирать популярность, ее рейтинг достиг 26%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияВеликобританияАндрей КелинБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала