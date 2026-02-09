ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. В попытках предотвратить отток электората британский истеблишмент может снова начать запугивать население вымышленной российской угрозой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Нельзя исключать, что в попытках предотвратить отток электората к партии Найджела Фаража британский истеблишмент снова начнет запугивать население вымышленной внешней угрозой - к примеру, со стороны России", - сказал Келин.
По мнению дипломата, подобными действиями уже отличился бывший британский премьер Борис Джонсон, который на фоне начала СВО прикрывался линией на сдерживание России, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем и предотвратить стремительное падение рейтингов. Тем не менее, консерваторы потерпели разгромное поражение на выборах в 2024 году, напомнил Келин.
Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая. На этом фоне партия лейбористов продолжает терять популярность, в начале февраля ее рейтинг примерно сравнялся с рейтингом Консервативной партии и составил не более 18-19%. Правая партия Reform UK продолжила набирать популярность, ее рейтинг достиг 26%.