16:25 09.02.2026 (обновлено: 16:30 09.02.2026)
Наибольший интерес у инвесторов на Курилах вызывает туризм, заявил Трутнев
туризм
россия
курильские острова
итуруп
михаил мишустин
юрий трутнев
россия, курильские острова, итуруп, михаил мишустин, юрий трутнев
Туризм, Россия, Курильские острова, Итуруп, Михаил Мишустин, Юрий Трутнев
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Туристический сектор вызывает наибольший интерес у инвесторов на Курильских островах, сообщил заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Наибольший интерес у инвесторов вызывает развитие туризма. Из 55 проектов 34 реализуется в туристической отрасли, шесть проектов - в сфере информационных технологий, пять - в сфере строительства", - сообщил Трутнев в ходе совещания с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Как отметил полпред, наиболее важные из уже реализованных проектов - отели на островах Итуруп и Кунашир, морские экскурсии на Северных Курилах, а также строительство двух краболовных судов и мультимодальные грузовые перевозки. По его словам, новые гостиницы, туроператоры и круизные перевозки способствовали росту туристического потока на острова.
Особый режим осуществления предпринимательской деятельности КОРФ, который позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами и административными преференциями, действует на Курильских островах с марта 2022 года.
Люди фотографируются на пляже на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Трутнев рассказал о росте турпотока на Курилы в 2025 году
