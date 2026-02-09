Наибольший интерес у инвесторов на Курилах вызывает туризм, заявил Трутнев

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Туристический сектор вызывает наибольший интерес у инвесторов на Курильских островах, сообщил заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Наибольший интерес у инвесторов вызывает развитие туризма. Из 55 проектов 34 реализуется в туристической отрасли, шесть проектов - в сфере информационных технологий, пять - в сфере строительства", - сообщил Трутнев в ходе совещания с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Как отметил полпред, наиболее важные из уже реализованных проектов - отели на островах Итуруп и Кунашир, морские экскурсии на Северных Курилах, а также строительство двух краболовных судов и мультимодальные грузовые перевозки. По его словам, новые гостиницы, туроператоры и круизные перевозки способствовали росту туристического потока на острова.
Особый режим осуществления предпринимательской деятельности КОРФ, который позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами и административными преференциями, действует на Курильских островах с марта 2022 года.