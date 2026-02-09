Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях

КОСТРОМА, 9 фев – РИА Новости. Костромская область будет развивать пригородные территории и вести там индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

По данным обладминистрации, Костромская область традиционно находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов строительства жилья. По предварительной оценке, за 2025 год обеспеченность жилыми помещениями населения в регионе составит не ниже 34,8 квадратных метра на человека, это выше среднего показателя по ЦФО. Отмечается рост популярности индивидуального жилищного строительства - ежегодно ввод объектов ИЖС составляет в среднем 63% от общего ввода жилья.

Сообщается, что Ситников на совещании в понедельник подчеркнул, что дальнейшие перспективы развития ИЖС напрямую зависят от решения земельных вопросов. Возможности предоставления земельных участков под индивидуальные дома в областном центре практически исчерпаны, отметил он.

"Надо развивать пригородные территории. Смотреть, каким образом можно обеспечить водоснабжение и водоотведение. Департамент земельно-имущественных отношений, поставьте себе задачу в ближайшие два месяца совместно с администрацией города Костромы, Костромского района проанализировать самый ближний пригород, где будут минимальные затраты на инфраструктуру и высокие результаты с точки зрения площадей по строительству", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации.

Анализ банковских вкладов показывает, что жители региона имеют возможность и в дальнейшем вкладывать средства в строительство жилья, отмечают власти. В рейтинге российских регионов, опубликованном РИА Новости, Костромская область заняла 22 место в стране по объему вкладов на душу населения. Также регион на четвертом месте по приросту вкладов - за 2025 он составил 30,9%.

Для развития новых территорий людям необходимо предоставить комфортные условия, подчеркнул Ситников.