Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях

КОСТРОМА, 9 фев – РИА Новости. Костромская область будет развивать пригородные территории и вести там индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
По данным обладминистрации, Костромская область традиционно находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов строительства жилья. По предварительной оценке, за 2025 год обеспеченность жилыми помещениями населения в регионе составит не ниже 34,8 квадратных метра на человека, это выше среднего показателя по ЦФО. Отмечается рост популярности индивидуального жилищного строительства - ежегодно ввод объектов ИЖС составляет в среднем 63% от общего ввода жилья.
Сообщается, что Ситников на совещании в понедельник подчеркнул, что дальнейшие перспективы развития ИЖС напрямую зависят от решения земельных вопросов. Возможности предоставления земельных участков под индивидуальные дома в областном центре практически исчерпаны, отметил он.
"Надо развивать пригородные территории. Смотреть, каким образом можно обеспечить водоснабжение и водоотведение. Департамент земельно-имущественных отношений, поставьте себе задачу в ближайшие два месяца совместно с администрацией города Костромы, Костромского района проанализировать самый ближний пригород, где будут минимальные затраты на инфраструктуру и высокие результаты с точки зрения площадей по строительству", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации.
Анализ банковских вкладов показывает, что жители региона имеют возможность и в дальнейшем вкладывать средства в строительство жилья, отмечают власти. В рейтинге российских регионов, опубликованном РИА Новости, Костромская область заняла 22 место в стране по объему вкладов на душу населения. Также регион на четвертом месте по приросту вкладов - за 2025 он составил 30,9%.
Для развития новых территорий людям необходимо предоставить комфортные условия, подчеркнул Ситников.
"Желающих уйти на ИЖС много. Но, мы ничего не можем людям предоставить. Если муниципалитеты не могут регулировать этот вопрос, давайте искать организации, которые будут принимать на себя ответственность за планирование, создание инфраструктуры. и продавать не голые участки, а земельные участки, на которых есть электричество, газ, вода, канализация", - подчеркнул глава региона.