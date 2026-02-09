Рейтинг@Mail.ru
Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:40 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kostroma-2073314847.html
Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях
Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях - РИА Новости, 09.02.2026
Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях
Костромская область будет развивать пригородные территории и вести там индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил губернатор региона Сергей Ситников. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:40:00+03:00
2026-02-09T20:40:00+03:00
костромская область
костромская область
кострома
костромской район
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_0:100:2971:1771_1920x0_80_0_0_cadaa4abf0f16ff684d024f51fa812f1.jpg
https://ria.ru/20260207/zavod-2072877067.html
https://ria.ru/20260122/kostroma-2069701981.html
костромская область
кострома
костромской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_b3ec339e427456fadb558a8453f4168c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, кострома, костромской район, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Кострома, Костромской район, Сергей Ситников
Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях

Костромская область будет развивать пригородные территории и вести там ИЖС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 9 фев – РИА Новости. Костромская область будет развивать пригородные территории и вести там индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
По данным обладминистрации, Костромская область традиционно находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов строительства жилья. По предварительной оценке, за 2025 год обеспеченность жилыми помещениями населения в регионе составит не ниже 34,8 квадратных метра на человека, это выше среднего показателя по ЦФО. Отмечается рост популярности индивидуального жилищного строительства - ежегодно ввод объектов ИЖС составляет в среднем 63% от общего ввода жилья.
Снегопад в Костроме - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
При поддержке региона завод "Костромакабель" запустил новое производство
7 февраля, 12:29
Сообщается, что Ситников на совещании в понедельник подчеркнул, что дальнейшие перспективы развития ИЖС напрямую зависят от решения земельных вопросов. Возможности предоставления земельных участков под индивидуальные дома в областном центре практически исчерпаны, отметил он.
"Надо развивать пригородные территории. Смотреть, каким образом можно обеспечить водоснабжение и водоотведение. Департамент земельно-имущественных отношений, поставьте себе задачу в ближайшие два месяца совместно с администрацией города Костромы, Костромского района проанализировать самый ближний пригород, где будут минимальные затраты на инфраструктуру и высокие результаты с точки зрения площадей по строительству", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации.
Анализ банковских вкладов показывает, что жители региона имеют возможность и в дальнейшем вкладывать средства в строительство жилья, отмечают власти. В рейтинге российских регионов, опубликованном РИА Новости, Костромская область заняла 22 место в стране по объему вкладов на душу населения. Также регион на четвертом месте по приросту вкладов - за 2025 он составил 30,9%.
Для развития новых территорий людям необходимо предоставить комфортные условия, подчеркнул Ситников.
"Желающих уйти на ИЖС много. Но, мы ничего не можем людям предоставить. Если муниципалитеты не могут регулировать этот вопрос, давайте искать организации, которые будут принимать на себя ответственность за планирование, создание инфраструктуры. и продавать не голые участки, а земельные участки, на которых есть электричество, газ, вода, канализация", - подчеркнул глава региона.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Костромской области удвоилось число пациентов, вылеченных от варикоза
22 января, 21:24
 
Костромская областьКостромская областьКостромаКостромской районСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала