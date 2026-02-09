Рейтинг@Mail.ru
Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2026
10:49 09.02.2026
Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула, заявил посол
Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2026
Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула, заявил посол
Условия для отмены ограничений, введенных Южной Кореей против России, пока не сформировались, несмотря на сохранение дипломатического диалога и гуманитарных... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:49:00+03:00
2026-02-09T10:49:00+03:00
в мире
россия
москва
сеул
георгий зиновьев
россия
москва
сеул
в мире, россия, москва, сеул, георгий зиновьев
В мире, Россия, Москва, Сеул, Георгий Зиновьев
Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула, заявил посол

Посол Зиновьев: Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 9 фев — РИА Новости. Условия для отмены ограничений, введенных Южной Кореей против России, пока не сформировались, несмотря на сохранение дипломатического диалога и гуманитарных обменов между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
"Признаков скорой отмены санкций мы пока не наблюдаем", - заявил посол.
Государственный флаг у посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Российский посол назвал колхозной политику Запада в отношении России
Вчера, 10:23
Дипломат напомнил, что после начала СВО Республика Корея присоединилась к санкциям и ограничениям против России, в результате чего Москва включила Сеул в список государств, совершающих недружественные действия.
"Как я понимаю, условия для (отмены санкций - ред.) еще не созрели, и наши южнокорейские коллеги к таким шагам пока не готовы", - сказал посол.
В то же время Зиновьев подчеркнул, что, несмотря на политическую паузу, между Москвой и Сеулом поддерживается регулярный диалог по дипломатическим каналам, а в отдельных сферах продолжается практическое взаимодействие. По его словам, сохраняются и по ряду направлений развиваются гуманитарные контакты и людские обмены, даже в условиях отсутствия прямого авиасообщения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 фев в 13.00 мск.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сеул должен подкрепить контролем свои заверения по АПЛ, заявил посол России
Вчера, 10:01
 
В миреРоссияМоскваСеулГеоргий Зиновьев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
