Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула, заявил посол

СЕУЛ, 9 фев — РИА Новости. Условия для отмены ограничений, введенных Южной Кореей против России, пока не сформировались, несмотря на сохранение дипломатического диалога и гуманитарных обменов между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.

"Признаков скорой отмены санкций мы пока не наблюдаем", - заявил посол.

Дипломат напомнил, что после начала СВО Республика Корея присоединилась к санкциям и ограничениям против России , в результате чего Москва включила Сеул в список государств, совершающих недружественные действия.

"Как я понимаю, условия для (отмены санкций - ред.) еще не созрели, и наши южнокорейские коллеги к таким шагам пока не готовы", - сказал посол.

В то же время Зиновьев подчеркнул, что, несмотря на политическую паузу, между Москвой и Сеулом поддерживается регулярный диалог по дипломатическим каналам, а в отдельных сферах продолжается практическое взаимодействие. По его словам, сохраняются и по ряду направлений развиваются гуманитарные контакты и людские обмены, даже в условиях отсутствия прямого авиасообщения.