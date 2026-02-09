https://ria.ru/20260209/koreya-2073138855.html
Россия не видит признаков отмены санкций со стороны Сеула, заявил посол
Условия для отмены ограничений, введенных Южной Кореей против России, пока не сформировались, несмотря на сохранение дипломатического диалога и гуманитарных... РИА Новости, 09.02.2026
СЕУЛ, 9 фев — РИА Новости. Условия для отмены ограничений, введенных Южной Кореей против России, пока не сформировались, несмотря на сохранение дипломатического диалога и гуманитарных обменов между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
"Признаков скорой отмены санкций мы пока не наблюдаем", - заявил посол.
Дипломат напомнил, что после начала СВО Республика Корея присоединилась к санкциям и ограничениям против России
, в результате чего Москва
включила Сеул
в список государств, совершающих недружественные действия.
"Как я понимаю, условия для (отмены санкций - ред.) еще не созрели, и наши южнокорейские коллеги к таким шагам пока не готовы", - сказал посол.
В то же время Зиновьев
подчеркнул, что, несмотря на политическую паузу, между Москвой и Сеулом поддерживается регулярный диалог по дипломатическим каналам, а в отдельных сферах продолжается практическое взаимодействие. По его словам, сохраняются и по ряду направлений развиваются гуманитарные контакты и людские обмены, даже в условиях отсутствия прямого авиасообщения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 фев в 13.00 мск.