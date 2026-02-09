Сеул должен подкрепить контролем свои заверения по АПЛ, заявил посол России

СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Сеул должен подкрепить мерами прозрачного контроля свои заявления о соблюдении принципов нераспространения ядерного оружия при постройке подводной лодки с атомной установкой (АПЛ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Говоря о проекте получения Республикой Корея атомной подводной лодки (АПЛ), посол отметил, что тот пока получил лишь принципиальное, общее одобрение со стороны США.
"Мы фиксируем заверения Сеула, что при реализации "лодочного" проекта будут строго соблюдены стандарты нераспространения, однако они должны быть подкреплены надежными мерами учета и контроля, понятными и прозрачными для государств-членов", - заявил посол
Южная Корея и США по итогу переговоров в конце октября согласовали в числе прочего намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи, и Сеул заручился поддержкой США в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.
Позже в Белом доме заявили, что США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках данного Вашингтоном Сеулу разрешения на обогащение урана, в том числе для корейских атомных подлодок.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на пресс-конференции 3 декабря пояснил, что переработкой атомного топлива занимаются многие страны, включая Японию, и сама по себе она не является нарушением режима ДНЯО, так как ведется в мирных целях. Также, по его мнению, не попадает под нераспространение и обладание подводной лодкой с атомной установкой.
