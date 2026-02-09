Рейтинг@Mail.ru
Сеул должен подкрепить контролем свои заверения по АПЛ, заявил посол России
10:01 09.02.2026
Сеул должен подкрепить контролем свои заверения по АПЛ, заявил посол России
Сеул должен подкрепить контролем свои заверения по АПЛ, заявил посол России
Сеул должен подкрепить контролем свои заверения по АПЛ, заявил посол России

Зиновьев: Сеул должен подкрепить мерами заявления по АПЛ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Сеул должен подкрепить мерами прозрачного контроля свои заявления о соблюдении принципов нераспространения ядерного оружия при постройке подводной лодки с атомной установкой (АПЛ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Говоря о проекте получения Республикой Корея атомной подводной лодки (АПЛ), посол отметил, что тот пока получил лишь принципиальное, общее одобрение со стороны США.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сеул осознает опасность размещения комплексов Typhon, считает посол
Вчера, 05:57
Зиновьев добавил, что российская сторона в рамках МАГАТЭ настаивает на широкой международной дискуссии о параметрах проверочной деятельности применительно к ядерному материалу, используемому в реакторах атомных подводных лодок.
"Мы фиксируем заверения Сеула, что при реализации "лодочного" проекта будут строго соблюдены стандарты нераспространения, однако они должны быть подкреплены надежными мерами учета и контроля, понятными и прозрачными для государств-членов", - заявил посол
Южная Корея и США по итогу переговоров в конце октября согласовали в числе прочего намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи, и Сеул заручился поддержкой США в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.
Позже в Белом доме заявили, что США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках данного Вашингтоном Сеулу разрешения на обогащение урана, в том числе для корейских атомных подлодок.
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле
8 февраля, 14:52
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на пресс-конференции 3 декабря пояснил, что переработкой атомного топлива занимаются многие страны, включая Японию, и сама по себе она не является нарушением режима ДНЯО, так как ведется в мирных целях. Также, по его мнению, не попадает под нераспространение и обладание подводной лодкой с атомной установкой.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 фев в 13.00 мск.
Столица КНДР Пхеньян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
США освободят от санкций 17 проектов помощи КНДР, сообщил источник в Сеуле
6 февраля, 16:41
 
В миреСеулСШАЮжная КореяГеоргий ЗиновьевЛи Чжэ МенМАГАТЭ
 
 
Версия 2023.1 Beta
