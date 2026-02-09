Сеул должен подкрепить контролем свои заверения по АПЛ, заявил посол России

СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Сеул должен подкрепить мерами прозрачного контроля свои заявления о соблюдении принципов нераспространения ядерного оружия при постройке подводной лодки с атомной установкой (АПЛ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.