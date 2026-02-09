"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Национальном центре "Россия"

"В зрительскую программу войдут 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, России 1, НТВ, телеканала 360, РИА Новости и независимых документалистов", - пояснила в пресс-службе фестиваля.

В этом году на фестивале "RТ.Док: Время наших героев" будет представлена расширенная международная программа. В ней примут участие документалисты из 13 стран мира — Алжира, Бангладеш, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана. Для участия в фестивале прислали свыше 3000 заявок из более чем 100 государств.