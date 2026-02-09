"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Четвертый Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" состоится 21-23 февраля в Национальном центре "Россия".
Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе
"В зрительскую программу войдут 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, России 1, НТВ, телеканала 360, РИА Новости и независимых документалистов", - пояснила в пресс-службе фестиваля.
Среди премьер — картина военного документалиста RТ.Док Екатерины Китайцевой "Реконструкция души Донбасса" о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе.
Также гости мероприятия первыми увидят ленту известного продюсера, сценариста и режиссёра Татьяны Борщ "Кровавые марионетки Запада" — о женщинах-политиках, чья общая черта — жажда власти, соседствующая с кровожадностью.
Кадр из фильма "Кровавые марионетки Запада"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Кровавые марионетки Запада"
В этом году на фестивале "RТ.Док: Время наших героев" будет представлена расширенная международная программа. В ней примут участие документалисты из 13 стран мира — Алжира, Бангладеш, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана. Для участия в фестивале прислали свыше 3000 заявок из более чем 100 государств.
В рамках деловой программы в панельной дискуссии "СВОи родные" будут рассмотрены реабилитация и адаптация ветеранов СВО. На круглом столе "Без срока давности" участники приведут доказательства военных преступлений Киева. А на дискуссии "Партизаны правды" режиссёры и журналисты из разных стран обсудят, почему, несмотря на давление и запреты, документалисты продолжают говорить правду.
Церемония открытия фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" состоится 21 февраля в 17:00.
Церемония закрытия и грандиозный праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, организованный совместно с Национальным центром "Россия", состоятся 23 февраля в 17:30.
Также все три дня гостей фестиваля ждут выступления современных поэтов — Дмитрия Артиса, Ольги Старушко, Динары Керимовой и других. Они прочтут свои произведения, которые вошли в поэтические сборники RT "ПоэZия русского лета" и "ПоэZия русской зимы".
На фестивале состоится выставка картин "Герои нашего времени". В экспозиции — 30 работ. Чтобы ее увидеть, нужно зарегистрироваться на любое мероприятие.
Узнать расписание и получить бесплатные билеты можно на сайте rtfestival.ru.