Посол Андрей Келин: российско-британские отношения достигли нижней точки

Российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе и достигли своей нижней точки, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об антироссийской линии Лондона, попытках изъять российские активы в британских банках, трещинах в отношениях между Британией и США, намерении британцев удержать киевский режим на плаву и угрозах свободе судоходства дипломат рассказал РИА Новости в интервью, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

– В преддверии Дня дипломата как бы вы охарактеризовали динамику российско-британских отношений? Есть ли изменения в лучшую или худшую стороны? Стало ли проще или сложнее взаимодействовать с Форин-офисом в последнее время?

– Российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе и достигли, думаю, своей нижней точки. Там находятся и сейчас. Происходит это исключительно по вине Лондона . Лейбористское правительство проводит подчеркнуто антироссийскую линию. Вводит в ущерб своей экономике нелегитимные ограничительные меры против российских граждан и предприятий. Продвигает идеи борьбы с "теневым" флотом. Изобретает и поддерживает на плаву искусственные раздражители вроде дел Литвиненко, Скрипалей и тому подобное. Придумывает массу "страшилок", чтобы поддерживать антироссийские настроения в обществе.

Вместе с тем, как вы видите, дипломатические отношения между нашими странами сохраняются. В Лондоне все-таки понимают, что полностью заблокировать работу посольства означает риск необратимой деградации вплоть до разрыва дипотношений. Мы проводим встречи с руководящими сотрудниками Форин-офиса . Руководство британского посольства в Москве посещает наш МИД. Назвать продуктивным этот диалог, пожалуй, нельзя. Британцы твердо следуют официальной позиции. Но, по крайней мере, каналы связи остаются открытыми. И для экстренных ситуаций, и на случай, если политики в Лондоне одумаются. В конце концов, в этом – одна из важнейших задач нашей службы.

– В последнее время тема Украины на Западе звучит все реже, у Лондона и других европейских столиц появились более неотложные заботы: непредсказуемая политика США, сохранение НАТО, Гренландия. На ваш взгляд, попытается ли Лондон вернуть Украину в повестку дня, или эта тема окончательно ушла на второй план?

– Обилие иных острых сюжетов и вправду несколько затмило Украину. Однако впечатление, будто украинский сюжет начинает "сдуваться", обманчиво. В частности, свои наблюдения за состоянием трансатлантических отношений местные СМИ неизменно проецируют на перспективы развития ситуации вокруг Украины.

К тому же есть публичная плоскость, а есть политика. Для британского политистеблишмента Украина с повестки дня никуда не ушла. Удержание киевского режима на плаву, его сохранение в неизменности будет и далее оставаться приоритетной задачей в плане сдерживания нашей страны. Не так давно это подтвердил вице-премьер Британии Дэвид Лэмми во время визита в Киев по случаю первой годовщины подписания Соглашения о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом. Из этого нам нужно исходить.

– Продолжит ли Великобритания обучать на своей территории военнослужащих ВСУ? На каких базах осуществляется обучение? Известно ли вам об участии британских кадровых офицеров в конфликте на Украине на стороне ВСУ?

– Можно сказать так: Британия политически направляет, финансово и военно-технически поддерживает, снабжает разведданными, оснащает, тренирует и сражается вместе с ВСУ и другими украинскими силовыми структурами. Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта.

Действие программы "Интерфлекс" по подготовке военнослужащих, а также офицерского состава ВСУ, было продлено до конца 2026 года. Список баз официально не раскрывается. Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории – факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ.

Не так давно вы могли видеть сообщения о гибели офицера ВС Британии в результате, как сообщается, несчастного случая при обучении украинцев применению переданной Лондоном военной техники. Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений.

С учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины. Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало.

С учетом декларируемого Лондоном лидерства на украинском треке неудивительно, что в зоне СВО оказывается немало британских наемников. Они сражаются бок о бок с боевиками ВСУ, передают им опыт и знания, приобретенные за годы службы в королевской армии. Насколько можно судить, британские подданные попадают в зону боевых действий преимущественно по собственной воле, но явно вдохновившись риторикой местных СМИ и слишком буквально восприняв сигнал правительства о необходимости оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

– Пересекались ли вы с Валерием Залужным? Можете его охарактеризовать как дипломата? Есть ли у него политические амбиции?

– Между представителями России и Украины нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Валерий Залужный, официально приступивший к выполнению своих функций в июле 2024 года, периодически отмечается публикациями как в местных, так и в международных СМИ, выступлениями в политологических центрах. При этом отталкивается от опыта своей деятельности в прежней ипостаси и высказывает взгляды, близкие к позициям правящих в Киеве кругов. Воздержусь от спекуляций относительно его дальнейших карьерных перспектив. Добавлю лишь, что эта тема остается в фокусе внимания британской прессы.

– В последнее время власти Британии все чаще делают заявления о необходимости наращивания военного присутствия в Арктике. Можно ли это назвать пиар-кампанией в ответ на заявления США о приобретении Гренландии? Следует ли принимать за чистую монету заявления Лондона о якобы российской угрозе с Крайнего Севера, действительно ли они считают РФ угрозой Арктике?

– Курс на увеличение военного присутствия Британии в Арктике был провозглашен еще до прихода к власти в США Дональда Трампа . Постоянно наращиваются двусторонние контакты с западными партнерами в регионе, а также взаимодействие по линии многосторонних форматов – в частности, "Объединенных экспедиционных сил". В Норвегии функционирует база "Викинг", призванная выполнять функции логистического хаба для британских ВС. Значительное внимание уделяется обеспечению безопасности подводных коммуникаций, в том числе за счет развития средств противолодочной борьбы и подводной разведки.

Все эти шаги предпринимаются под лозунгом борьбы с "российской угрозой". Иными словами, северное направление также рассматривается, по сути, под углом противодействия нашей стране.

Кстати, в ситуации с Гренландией британцы также попытались придать происходящему антироссийскую тональность, рассуждая о важности коллективных действий западных партнеров по защите острова от мифических посягательств России, равно как и Китая

– Мы наблюдали, как притязания США на Гренландию и угрозы ввести пошлины против Британии и других стран вызвали сильное замешательство в правительстве Кира Стармера. Можно ли это расценить как провал британской дипломатии и признак раскола в НАТО? Чью сторону в итоге займет Лондон – Европы или США? Стоит ли ждать ухудшения американо-британских отношений, или Лондон найдет общий язык с Вашингтоном?

– Есть определенные трещины в трансатлантических отношениях, в том числе между Британией и США. Однако о расколе говорить рано. Скорее дают сбой многолетние механизмы взаимодействия. С учетом глубины текущих геополитических процессов британской дипломатии было не под силу изменить их.

Поэтому какое-то время британцы пытались смягчить их последствия. Следовали тактике умиротворения и заискивания перед Дональдом Трампом. Это, в частности, отказ от критики Вашингтона, красивые показные жесты и уступки. Дискретно же Лондон пытался навязать американцам свои подходы по наиболее принципиальным для Лондона вопросам, включая Украину.

Однако Стратегия национальной безопасности США, а затем казус Гренландии вызвали тут, мягко говоря, возмущение и сомнения в эффективности такой линии. Ощущение найденного было баланса в отношениях развеялось. Тезис о том, что Лондону необходимо будет делать выбор между США, ЕС , а также Китаем, является предметом ожесточенной дискуссии здесь. Лейбористское правительство от каких-либо решительных действий уклоняется.

В любом случае теперь придется выстраивать свои схемы, восстанавливать доверие, что непросто. Однако совпадений интересов у США и Британии на данный момент больше, чем противоречий.

– В декабре Брюссель отказался от идеи использования российских активов в полном объеме для помощи Киеву. Попытается ли Лондон действовать автономно от Брюсселя в этом вопросе и добиться изъятия тех активов, которые хранятся в британских банках?

– Отказ Брюсселя на данном этапе от передачи российских активов Украине серьезно остудил пыл британского официоза. Правительство недвусмысленно дало понять, что не готово действовать в отрыве от международных партнеров. В том же русле проходят дискуссии и в британском парламенте, где потенциальное изъятие наших средств рассматривается исключительно как коллективная инициатива.

Позиция в целом предсказуемая. Совместно с другими странами "семерки" британцы уже опустились до воровства доходов, которые приносят российские суверенные средства, поскольку их собственные финансовые возможности для выделения очередного кредита Украине изрядно истощились.

Что касается кражи наших активов в полном объеме – если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС. В лондонском Сити открыто высказываются опасения по поводу судебных исков со стороны России и потенциальных финансовых потерь британской госказны и местных деловиков. И не напрасно: Брюссель пошел на попятную не сам по себе, а благодаря решительным действиям России. Мы своевременно и наглядно продемонстрировали готовность твердо отстаивать наши интересы, в том числе путем борьбы с европейским беззаконием в юридической плоскости. Евробюрократы и другие оголтелые русофобы от планов конфисковать наши средства полностью не отказались. Так что вовсе нельзя исключать, что на том или ином этапе вопрос может быть поднят вновь.

Однако надо помнить, что нам есть чем ответить, а им есть что терять. И это не только в рамках судебных исков.

– В этом году западные страны начали новую практику – захват танкеров, некоторые из них с россиянами на борту. В захвате танкера французскими ВМС в январе участвовала Великобритания. Как можно оценить такие действия с точки зрения международного морского права? Какие могут быть последствия для судоходства?

– Случаи захвата танкеров в нарушение норм международного права в открытом море вызывают серьезную озабоченность. Последствия нарушения свободы судоходства будут крайне негативными.

Лондон идет по скользкому пути. Британцы кичатся тем, что уже дважды выступили на подхвате в подобных операциях – у американцев и французов. Очевиден аппетит к продолжению схожих акций под предлогом борьбы с обходом незаконных односторонних санкций. Некоторые в парламенте убеждают, что британские силовики могут сыграть уже роль первой скрипки. Намекают на проходящие через Ла-Манш многочисленные суда, фигурирующие в здешних санкционных перечнях.

На фоне усилий по урегулированию украинского конфликта Британия и Франция пытаются обострить ситуацию, выплеснуть ее за пределы Украины. Подрывают нынешние усилия и пытаются помешать тем мирным процессам, которые идут. Это очень опасные игры.

– В мае этого года в Великобритании пройдут местные выборы, на которых, как ожидается, понесут урон традиционные партии. Стоит ли ожидать крупных сдвигов во внутренней и внешней политике Британии после выборов?

– Разочарование в привычных парламентских силах и вообще в политическом истеблишменте здесь налицо. На это, среди прочего, указывает лидерство в соцопросах опирающейся на критику "мейнстрима" партии "Реформа Соединенного Королевства" (Reform UK). Многие ожидают, что движение Найджела Фаража выступит уверенно на предстоящих местных выборах, отобрав у "центристского ядра" немало кресел муниципальных советников.