В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
16:44 09.02.2026 (обновлено: 18:42 09.02.2026)
В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

Мужчина занимается бегом у монумента "Байтерек" в Астане
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина занимается бегом у монумента "Байтерек" в Астане. Архивное фото
АСТАНА, 9 фев — РИА Новости. Формулировка об использовании русского языка в Казахстане изменена в проекте новой Конституции, сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.
Тридцать первого января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой Конституции Казахстана. В девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Теперь слово "наравне" будет заменено на слово "наряду".
"В статье девятой новой Конституции слово "тең" ("равный") заменено на "қатар" ("наряду")", — сказал Нурмуханов в ходе десятого заседания конституционной комиссии.
Он пояснил, что специалисты правительства, парламента, администрации президента, лингвисты и другие эксперты внесли редакционные и стилистические изменения в проект новой Конституции Казахстана для обеспечения терминологической и семантической единообразности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе. Комиссия проводит регулярные заседания и занимается анализом предложений по парламентской реформе и подготовкой изменений в Конституцию. В ходе рабочего процесса члены комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84 процента текста документа.
