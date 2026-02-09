В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

АСТАНА, 9 фев — РИА Новости. Формулировка об использовании русского языка в Казахстане изменена в проекте новой Конституции, сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

"В статье девятой новой Конституции слово "тең" ("равный") заменено на "қатар" ("наряду")", — сказал Нурмуханов в ходе десятого заседания конституционной комиссии.

Он пояснил, что специалисты правительства, парламента, администрации президента, лингвисты и другие эксперты внесли редакционные и стилистические изменения в проект новой Конституции Казахстана для обеспечения терминологической и семантической единообразности.