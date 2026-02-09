Рейтинг@Mail.ru
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина
Футбол
 
19:16 09.02.2026
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина
"Кайсериспор" уступил "Коджаелиспору" в матче 21-го тура чемпионата Турции. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
футбол
федор чалов
кайсериспор
чемпионат турции по футболу
федор чалов, кайсериспор, чемпионат турции по футболу
Футбол, Федор Чалов, Кайсериспор, Чемпионат Турции по футболу
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина

"Кайсериспор" уступил "Коджаелиспору" в дебютном матче Чалова за клуб

© Фото : соцсети ФК "Кайсериспор"Футболисты "Кайсериспора"
Футболисты Кайсериспора - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : соцсети ФК "Кайсериспор"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Кайсериспор" уступил "Коджаелиспору" в матче 21-го тура чемпионата Турции.
Встреча в Кайсери завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. За "Коджаелиспор" дубль оформил Даниэль Аджей (65-я и 73-я минуты). У "Кайсериспора" мяч забил Талха Сарыарслан (81).
Российский нападающий Федор Чалов дебютировал за "Кайсериспор". Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Форвард перешел в турецкий клуб 4 февраля из греческого ПАОКа на правах аренды до лета 2026 года.
"Кайсериспор" (15 очков) потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает предпоследнее место и на 3 балла отстает от 15-й строчки, позволяющей избежать вылета из Суперлиги. "Коджаелиспор" (27) идет восьмым.
В следующем туре "Кайсериспор" в гостях сыграет Гёзтепе" 15 февраля, а "Коджаелиспор" в тот же день примет "Газиантеп".
Футбол
 
Матч-центр
 
