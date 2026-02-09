https://ria.ru/20260209/kayserispor-2073285715.html
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина
"Кайсериспор" уступил "Коджаелиспору" в матче 21-го тура чемпионата Турции. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T19:16:00+03:00
2026-02-09T19:16:00+03:00
2026-02-09T19:20:00+03:00
футбол
федор чалов
кайсериспор
чемпионат турции по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073286130_0:456:2730:1992_1920x0_80_0_0_19efab3824f5253cf707396a787ecdaf.jpg
https://ria.ru/20260209/match-2073257785.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073286130_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3328bdfabb1f1d779f21e85b017035d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федор чалов, кайсериспор, чемпионат турции по футболу
Футбол, Федор Чалов, Кайсериспор, Чемпионат Турции по футболу
"Кайсериспор" Чалова проиграл в дебютном матче россиянина
"Кайсериспор" уступил "Коджаелиспору" в дебютном матче Чалова за клуб