У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 51.1745, 160.0432… Магнитуда (Ml): 5.8", - приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 17.09 местного времени (08.09 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 232 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40,5 километров.
Об инструментальной интенсивности землетрясения в населенных пунктах ученые не сообщают. Однако в соцсетях жители Петропавловска-Камчатского пишут о том, что ощутили подземные толчки.
По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшую неделю в регионе произошло 31 землетрясение, четыре из которых ощущались в различных населенных пунктах.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введен и по сей день действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный.
