У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.02.2026
08:44 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kamchatka-2073111193.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 51.1745, 160.0432… Магнитуда (Ml): 5.8", - приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
Вулкан Корякский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ученый объяснил активизацию подземных толчков на Камчатке
5 ноября 2025, 11:22
По информации службы, землетрясение произошло в 17.09 местного времени (08.09 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 232 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40,5 километров.
Об инструментальной интенсивности землетрясения в населенных пунктах ученые не сообщают. Однако в соцсетях жители Петропавловска-Камчатского пишут о том, что ощутили подземные толчки.
По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшую неделю в регионе произошло 31 землетрясение, четыре из которых ощущались в различных населенных пунктах.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введен и по сей день действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске, 30 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля 2025, 14:48
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаТихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
